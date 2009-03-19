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Mızıkacılar çeyrek finalde

Werder Bremen, UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında St. Etienne'le 2-2 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı.

19 Mart 2009 02:00

Werder Bremen çeyrek finalde: 2-2
Werder Bremen, UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında St. Etienne'le deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. 

UEFA Kupası’nda Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen çeyrek finale yükseldi.

İlk maçta seyircisi önünde St Etienne’i 1-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Alman ekibi, rövanş karşılaşmasında rakibiyle 2-2 berabere kalarak çeyrek final vizesi aldı.

Karşılaşmaya çok hızlı giren Werder Bremen, 6. dakikada Sebastian Proedl’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Tur şansını sürdürebilmek için daha fazla risk alarak ileri çıkan St. Etienne aradığı golü bulamazken, Pizarro 27. dakikada topu bir kez daha filelerle buluşturarak Alman ekibinin farkı 2’ye çıkarmasını sağladı.

Werder Bremen deplasmanda 2-0 öne geçerek rahat bir nefes alırken, ilk yarı da aynı skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde ev sahibi ekip oyunu kontrol eden taraf oldu. Çeyrek finale yükselme şansı mucizelere kalan St. Etienne, Benalouane'nin 64. dakikada kaydettiği golle farkı yeniden 1'e indirdi: 1-2

St. Etienne, son dakika içinde Grax ile skora 2-2 eşitlik getirmeyi bildi, ancak bu gol tur için yeterli olmadı.

Maçta başka gol olmazken, 2-2 tamamlanan maçın ardından Werder Bremen çeyrek finale kaldı.

Öte yandan, UEFA Kupası'nda yarın da 6 karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Almanya'nın Hamburg takımıyla saat 21.30'da Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacak.

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