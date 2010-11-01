Mizeshnikov: Tatil için Türkiye'yi tercih etmeyin

T24 - Türkiye'nin "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde "İsrail'i tehdit olarak tanımladığı" iddialarına ilk tepki İsrail Turizm Bakanı Stas Mizeshnikov'dan geldi. Mizeshnikov, "İsrail vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında" bulundu.

Kanal 10 televizyonun haberine göre, İsrail yerel basının Türkiye'nin "İsrail'i tehdit olarak tanımladığı" iddialarının yer almasının ardından Mizeshnikov, haftalık olağan kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haberde Mizeshnikov'un, son kararı dikkate alarak, ülke vatandaşlarının ulusal itibarı korumalarını ve turizmde "Türkiye'yi tamamen boykot etmeleri" gerektiğini belirttiği öne sürüldü.

Misezhnikov'un, "Ankara'dan yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki ilişkilerin dokusunu yaraladığını" belirttiği ve "Eğer Türkiye'ye ne kadar az gidersek, mesajımızı alma imkanı da o kadar artar" dediği bildirildi.

Bakan Misezhnikov'un, yine de Türkiye ile ilişkilerin stratejik olduğunun altını çizdiği, iki ülke halkları arasında savaş veya nefret olmadığını ifade ettiği aktarıldı. Mizeshnikov'un "Ama Türkiye Başbakanı söylemlerini devam ettirdiği sürece, İsraillilerin Türkiye'de yapacakları bir şey kalmaz" dediği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öncesi dönemdeki stratejik düzeyine döneceği" umudunda olduğunu söylediği ifade edildi.



"Yakın gelecekte umut yok"

Öte yandan, İsrail İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai de konuyla ilgili olarak, "Son meydana gelen olaylardan dolayı çok üzgünüz. Yakın döneme kadar Türkiye ile ilişkilerimiz dostça idi. İlişkilerimizin gelişeceğine yönelik umudum tam, ama bu yakın gelecekte imkan dahilinde görünmüyor. Bu tür olaylar, savunma açısından, hiç kimseye güvenmememiz gerektiğini ispatlıyor. İran'la da 30 yıl önce iyi ilişkilere sahiptik, ama bakın bugün neredeyiz" dedi.

İsrail medyasında geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir haberde, Türkiye'de "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin Milli Güvenlik Kurulu'nda onaylanan yeni halinde İsrail'in "Türkiye'ye merkezi tehdit" gösterildiği öne sürülmüştü.

Haaretz gazetesinde, Channel 10 televizyonuna dayandırılarak verilen haberde, MGK'nın İsrail’i Türkiye’nin güvenliği için belli başlı bir tehdit olarak adlandırdığı iddia edilmişti. Gazete, bunun 1949’dan bu yana ilk kez görülen bir durum olduğunu ve İran ile Suriye’nin ise tehdit olmaktan çıkarıldığını belirtmişti.



