Mizahçıların gözüyle polisten öğrenciye dayak

T24 - Leman, Penguen ve Uykusuz dergileri, polislerin öğrencilere uyguladığı şiddeti kapaklarına taşıdı.



Leman dergisi olaylarda bebeğini kaybeden genç öğrencinin acısını şiir dizeleriyle okuyucusuna duyurdu.







Leman'da Aslan Özdemir imzasıyla yayınlanan 'Belki de bir sesim artık!' adlı şiir:





'Belki de bir sesim artık!



Belki üç çocuğun ilkiydim

Belki de annemin tek çocuğu...

Polisleriniz beni tek gördü

Gözleri beni seçti, güçleri bana yetti.

Dipçikler, postallar,

Coplar, biber gazları benim içindi.

Ben korkunun bedeliyim

Devletin eliyle bir şiddetin kurbanı...

Üç çocuktan ilkiydim belki

Belki de annesinin tek çocuğu.

O acıyı hissettiğinde annem

ben torunlarınızdan küçüktüm...

Bir nefes olsaydım

Belki beni de severdiniz,

Belki de ilk oyuncağımı siz verirdiniz

Eğer görebilseydim...

Ama artık korkuyla yeniden hayat buldum.

Beni duyabiliyor musunuz!

Size bir ses evinden sesleniyorum

Vicdanınızın hep duyacağı...

Tayyip amca...



