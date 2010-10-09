-MİZAH DUYGUSU 52 YAŞINDAN İTİBAREN ÖLÜYOR LONDRA (A.A) - 09.10.2010 - İskoçya'da yapılan bir araştırma, insanların 52 yaşından itibaren mizah anlayışlarını kaybetmeye başladıklarını ortaya koydu. Glamorgan Üniversitesinden bir grup bilim adamı, gerek kadınların, gerekse erkeklerin bu yaştan itibaren olayların gülünç yönlerini görebilme yeteneklerini yitirmeye başladıklarını ve dolayısıyla daha asabi ve somurtkan olduklarını gözlemledi. 60'ından sonra erkeklerin kadınlara nazaran 4 kat daha fazla "dırdırcı" olduğunu gösteren araştırma sonuçları, insanların yaşamlarının farklı dönemlerinde farklı gülme alışkanlıklarına sahip olduklarına da işaret ediyor. Örneğin, bir bebek günde 300 kez gülümserken, 20-30 yaşlarındaki bir kişi de bu sayı 4'e kadar geriliyor. Bilim adamları, gülmenin vücudun mutluluk hormonu salgılamasına yardımcı olduğunu kaydetti.