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Mizah dergileri Üzmez'i kapak yaptı

İki ünlü mizah dergisi bu hafta kapaklarını, 14 yaşındaki cinsel tacizle suçlanan ve küçük kızın ruh sağlığının bozulmadığı yönünde al&#

06 Kasım 2008 02:00

İki ünlü mizah dergisi bu hafta kapaklarını, 14 yaşındaki cinsel tacizle suçlanan ve küçük kızın ruh sağlığının bozulmadığı yönünde alınan rapor sayesinde cezaevinden çıkan Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’e ayırdı.

Penguen’deki kapakta, "Cinsel istismar zanlısı Hüseyin Üzmez, 1 günde düzenlenen Adli Tıp Raporu’yla tahliye edildi" denirken, Üzmez’in küçük bir kızı, "Kızım gel, adli tıp raporuna bak, cebimde" deyişi karikatürize edildi.

Leman’da ise Üzmez, katıldığı televizyon programının erkek sunucusunu, masa altından taciz ederken resmedildi.

Üzmez'in tahliyesi kesinleşti

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