Mitterrand: Kürdistan ikinci vatanım

Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Başkanı Mesut
Barzani’nin daveti üzerine bölgeye gelerek adını taşıyan okulun açılışını yapan
Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterrand,
Erbil'deki yerel parlamentoda konuşma yaptı. Bayan Mitterrand, Kuzey Irak'ı kast
ederek, “Kürdistan ikinci vatanım” dedi.
Parlamento Başkanı Dr. Kemal Kerküki, toplantıya gelen
Mitterrand'ın en zor dönemde Kürt halkına büyük yardımda bulunduğunu, 1989’da
200 Kürt aileyi Türkiye'deki mülteci kamplarından ülkesine götürdüğünü, Kuzey
Irak’ın uçuşa yasak bölge ilan edilmesine kadar çok önemli katkıları olduğunu
söyledi. Ayakta alkışlanarak ‘Kürt dostu' olarak nitelendirilerek kürsüye davet
edilen Daniella Mitterrand, yaptığı konuşmada, “Bugün burada olmaktan büyük bir
onur duymaktayım” dedikten sonra şöyle devam etti: “Kürdistan bölgesini ikinci
vatanım olarak görüyorum ve öyle hisediyorum. İlk kez 1991 yılında Kürdistan'a
geldim ve o zaman halkın nasıl Saddam rejiminin korkusundan kaçtığını gördüm. O
zaman çektiğimiz fotoğrafların Kürdistan’ın uçuşa yasak bölge ilan edilmesinde
önemli bir rolü oldu. İlk kez buraya geldiğimde yakılmış ve yıkılmış bir ülkeyle
karşılaştım ancak bugün her yönüyle çok gelişmiş bir bölge karşımda
duruyor.”
TÜRKİYE’DEKİ SORUN BARIŞÇIL
ÇÖZÜLMELİ
Mitterrand’ın bölgeye yaptığı geziye bölgedeki Kürt
kanalları geniş yer ayırırken, Kürt Parlamentosu'nun web sayfasında da konuşma
ve fotoğraflarına yer verildi. Buna göre Mitterrand, Türkiye, Fransa ve ABD
arasındaki en güdümün geliştirilmesine ilişkin soru üzerine Türkiye'deki Kürt
sorununun barış içerisinde ve gerçek demokrasi ile çözülmesinden yana
olduklarını söyledi. Bütün Kürtler'in barış içerisinde yaşamasını istediğini
anlatan Mitterrand, Kerkük ile ilgili referandum konusundaki soruya Irak
Anayasası’nın uygulanmasından yana olduğunu söylemekle yetindi.