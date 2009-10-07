Mitterrand: Kürdistan ikinci vatanım

Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Başkanı Mesut Barzani’nin daveti üzerine bölgeye gelerek adını taşıyan okulun açılışını yapan Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterrand, Erbil'deki yerel parlamentoda konuşma yaptı. Bayan Mitterrand, Kuzey Irak'ı kast ederek, “Kürdistan ikinci vatanım” dedi.



Parlamento Başkanı Dr. Kemal Kerküki, toplantıya gelen Mitterrand'ın en zor dönemde Kürt halkına büyük yardımda bulunduğunu, 1989’da 200 Kürt aileyi Türkiye'deki mülteci kamplarından ülkesine götürdüğünü, Kuzey Irak’ın uçuşa yasak bölge ilan edilmesine kadar çok önemli katkıları olduğunu söyledi. Ayakta alkışlanarak ‘Kürt dostu' olarak nitelendirilerek kürsüye davet edilen Daniella Mitterrand, yaptığı konuşmada, “Bugün burada olmaktan büyük bir onur duymaktayım” dedikten sonra şöyle devam etti: “Kürdistan bölgesini ikinci vatanım olarak görüyorum ve öyle hisediyorum. İlk kez 1991 yılında Kürdistan'a geldim ve o zaman halkın nasıl Saddam rejiminin korkusundan kaçtığını gördüm. O zaman çektiğimiz fotoğrafların Kürdistan’ın uçuşa yasak bölge ilan edilmesinde önemli bir rolü oldu. İlk kez buraya geldiğimde yakılmış ve yıkılmış bir ülkeyle karşılaştım ancak bugün her yönüyle çok gelişmiş bir bölge karşımda duruyor.”



TÜRKİYE’DEKİ SORUN BARIŞÇIL ÇÖZÜLMELİ



Mitterrand’ın bölgeye yaptığı geziye bölgedeki Kürt kanalları geniş yer ayırırken, Kürt Parlamentosu'nun web sayfasında da konuşma ve fotoğraflarına yer verildi. Buna göre Mitterrand, Türkiye, Fransa ve ABD arasındaki en güdümün geliştirilmesine ilişkin soru üzerine Türkiye'deki Kürt sorununun barış içerisinde ve gerçek demokrasi ile çözülmesinden yana olduklarını söyledi. Bütün Kürtler'in barış içerisinde yaşamasını istediğini anlatan Mitterrand, Kerkük ile ilgili referandum konusundaki soruya Irak Anayasası’nın uygulanmasından yana olduğunu söylemekle yetindi.

