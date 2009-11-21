MİT'ten uyarı: TİB'i basmayın

Sincan 1.Ağır Ceza Hakimliği’nin kararı TİB’deki telefon kayıtlarının incelenmesine yönelik kararı üzerine MİT Müsteşarlığı, TİB’e ve mahkemeye resmi yazı gönderdi.



MİT, “Ulusal güvenliği tehlikeye sokabileceği” gerekçesiyle kayıtların dışarı çıkarılmamasını istedi.



Dinleme istihbarat çalışması



Yargıtay’ın telefonlarının dinlenmesine ilişkin Sincan 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce, TİB’in kayıtlarına el konulması kararı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hakerete geçirdi.



Polis, Jandarma ve MİT’in kayıtlarının bulunduğu TİB’e ve Sincan Ağır Ceza Hakimliği’ne resmi yazan MİT Müsteşarlığı kurumlarının kanuni alanına giren konularda, yabancılara yönelik yapılan kayıtların alınmasının, “ulusal güvenliği” tehlikeye sokacağına dikkat çekildi.



MİT’in yazısında, telefon dinlemelerinin kanuni çerçevesine de dikkat çekilerek, bu kayıtların şüpheli görülen şahıslara ilişkin önleyeciyi karşı istihbarat çalışmaları olduğuna değinildi. Aynı yazıda ülke güvenliğini kapsayan çalışmaların deşifre edilmemesinin “ulusal güvenlik” açısından önemi de vurgulandı.