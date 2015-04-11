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MİT'ten uyarı: 12 ilde terör eylemi gerçekleşebilir

MİT Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı’na bir yazı gönderdi

11 Nisan 2015 11:23

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Şam yönetiminin seçimler öncesi Türkiye hakkında yeni eylem planını içeren bir yazıyı İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği ortaya çıktı.

Yazıda, Şam yönetiminin, Türkiye’de provokatif eylemler gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla adi suçlardan tutuklu yaklaşık 5 bin mahkuma Şam, Lazkiye ve Tartus’ta eğitim verdiği ve bu tutuklulardan 2 bin 400’ünün Şam’daki Adra Hapishanesi’nden şubat ayı içinde salıverildikleri belirtildi.

 

12 il hedefte

 

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Yazıda ayrıca; tutuklu ve mahkumlara verilen eğitimler sonrasında bu kişilerin Cilvegözü ve Öncüpınar Sınır Kapıları ile Beyrut üzerinden İstanbul ve Mersin’e gelerek İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve İskenderun’un da aralarında bulunduğu 12 farklı yere gitmelerinin planlandığı açıklandı.

 

‘Eğer başarısız olurlarsa...’

 

Aynı yazıda, mahkumlar arasında Mukaveme Suriye Örgütü bağlantılı kişilerin de yer aldığı, bu kişilerin söz konusu provokatif eylemlerde Türkiye’deki Suriyelileri de kullanmaya çalışacağı, Türkiye’ye gitmelerine rağmen verilen görevi yerine getirmeyenlerin Suriye’deki yakınlarına Şam yönetimince zarar verileceği yönünde tehdit edilecekleri vurgulandı.

 

‘Gelen suçlularda artış var’

 

Yazıdaki bir diğer önemli bilgiye göre son dönemde Suriye'de adi suç geçmişi olan kişilerin Türkiye’ye yönelik seyahatlerinde bir artış görüldü ancak bu kişilerin yasal pasaport kullanmaları nedeniyle Türkiye’ye girişleri engellenemedi.

MİT’in bu önemli yazısı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçerek, adı geçen valilikler başta olmak üzere tüm kentlerdeki valiliklere gelişmeler hakkında bilgi verdi. Valilikler de gerekli güvenlik önlemlerini almaya başladı.

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