MİT'ten Uludere açıklaması: İstihbaratı biz vermedik

T24 - MİT Müsteşarlığı, 30 Aralık 2011 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan, “Irak/Haftanin bölgesinde 35 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan hava operasyonuna ilişkin istihbaratın MİT'ten kaynaklandığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



MİT Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



“30 Aralık 2011 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan 'Irak/Haftanin bölgesinde 35 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan hava operasyonuna ilişkin istihbaratın MİT'ten kaynaklandığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Genelkurmay Başkanlığının yaptığı 29 Aralık 2011 tarihli basın açıklamasında, söz konusu operasyonun nasıl gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Buna rağmen bazı basın yayın organlarınca basın meslek ilkelerine aykırı bir şekilde Teşkilatımıza teyit ettirilmeden olayla ilgili gerçek dışı haberler yayınmlanmasından üzüntü duyulmaktadır.



Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin vazgeçilmez unsuru olan kurumlararası istihbarat paylaşımı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülecektir.”







