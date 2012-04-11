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MİT'ten resmi itiraf: 'Yeşil'i Öcalan ve Sakık'ın getirilmesinde kullandık!

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çok konuşulacak 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım açıklaması...

11 Nisan 2012 10:38

 

Güneydoğu’daki faili meçhulleri soruşturan Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na “Çok gizli” ibareli bir yazı gönderen MİT, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ı Öcalan ile Şemdin Sakık’ın getirilmesi ve konusu belirtilmeyen iki olayda daha kullandığını açıkladı.
 

‘Yeşil’i Öcalan’ın getirilmesi dahil dört olayda kullandık’

 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1990-1997 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetleri araştıran Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün ifadeleri üzerine harekete geçti. İlyas Akengin'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Eymür, geçtiğimiz kasım ayında Ankara’daki 4 faili meçhul cinayete ilgili soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın MİT ve JİTEM’e çalıştığını söylemişti.
 
Eymür’ün ifadesinin ardından özellikle Kürt yazar Musa Anter cinayetiyle dosyayı yeniden gözden geçiren Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, MİT’e, Yeşil’in teşkilatta çalışıp çalışmadığını ve hangi olaylarda kullanıldığını sordu. Savcılık ayrıca MİT’ten Yeşil kod Mahmut Yıldırım’ın sorgu kasetlerini de istedi. MİT, savcılığa “Çok gizli” ibareli bir yazıyla yanıt verdi. Yanıtta şu ifadelerin kullanıldığı öğrenildi: “Söz ettiğiniz hiçbir olayda Yeşil kod Mahmut Yıldırım’ı kullanmadık. Musa Anter olayında bizim hiçbir elemanımız yoktu. Biz Yeşil’i bu olayda kesinlikle kullanmadık. Yeşil bizim resmi elemanımız değil. Yeşil’i sadece birkaç olayda kullandık. Yeşil’i 1990’lı yılların başında Suriye’nin başkenti Şam’a göndererek Abdullah Öcalan’ın yakalanması için oluşturulan ekipte görevlendirdik. Ancak bu operasyondan vazgeçildi.
 

'Sakık'ı bize getirdi'

 
Yeşil Şemdin Sakık’ın Barzani’den alınıp Türkiye’ye teslimedilmesinde görev aldı. Yeşil bizimadımıza bölgede hiçbir zaman kullanılmadı. Yeşil bizimadamımız değil, onunla ilgili soruşturma yürütebilirsiniz. Bu konuda Başbakanlık’tan izin almanıza gerek yok.” Yazıda, ayrıca konusu belirtilmeyen iki olayda daha Yeşil’in kullanıldığı belirtildi.

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