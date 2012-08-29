MİT'ten Kılıçdaroğluna yanıt geldi

MİT, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep'teki patlama ile ilgili olarak, "Bölgenin MİT görevlisi nereye gitti?" şeklindeki ifadesine açıklama getirdi.

MİT kaynakları, personel politikası uyarınca personelin yeni görev yerlerinin belirlenmesi ve unvan yükselmesine ilişkin çalışmaların, her yıl mutad olduğu üzere Haziran 2012 ayı içinde nihayetlendirilerek ilgili personele bildirildiğini, tayin atama gören personelin hali hazırdaki görev yerinden daha sonra ilişiğini keserek, yeni görevine başlamasının karara bağlandığını belirtti.

Yetkililer, yıllık personel hareketleri çerçevesinde rutin bir görev değişikliğine tabi tutulan Gaziantep Ünite Amirinin atanmasıyla, 20 Ağustos 2012 tarihinde Gaziantep 'te meydan gelen saldırı arasında herhangi bir neden sonuç ilişkisi bulunmadığına dikkat çekti.