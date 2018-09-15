MİT'ten 'firari teröristlere' darbe

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı şehit eden terörist grubu jandarma ile Suriye\'de yakalayan MİT, son aylarda dünyanın çeşitli yerlerinde aranan firari teröristleri Türkiye\'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı son aylarda kamu düzenini bozan, güvenlik güçlerine yönelik saldırıda bulunan ve halkın huzurunu bozan eylem içinde olan terör örgütlerine karşı yurt dışında operasyon üzerine operasyon düzenleniyor. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere, Türkiye\'den kaçan firari teröristlerin peşinin bırakmayan MİT, dünyanın farklı noktalarında \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla aranan teröristleri Türkiye\'ye getirdi. Ses getiren yurt dışı operasyonlara imza atan MİT, 2013 yılında Reyhanlı\'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik\'in ardından bu kez, yine Suriye\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı şehit eden terörist grubu Türkiye\'ye getirdi.

İŞTE O OPERASYONLAR

14.09.2018: TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, jandarma ve MİT\'in Suriye\'de düzenlediği operasyonda yakalandı. Olayın ardından şehit Üsteğmen Usta\'nın naaşını da kaçıran 9 terörist, Hatay\'a getirildi.

12.09.2018: Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda, failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik (34), MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye\'ye getirildi.

15.07.2018: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan\'ı Ukrayna\'dan Türkiye\'ye getirdi.

12.07.2018: MİT FETÖ\'ye yönelik operasyon sonucu, terör örgütünün \"Azerbaycan kasası\" İsa Özdemir Azerbaycan\'da, Mersin\'de FETÖ\'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna\'da yakalayarak yurda getirildi. İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, \"silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla aranıyordu.

10.04.2018: MİT, FETÖ\'nün Türkiye\'ye 5 bin kilometre uzaklıktaki orta Afrika ülkesi Gabon\'daki yapılanmasını çökertti. MİT\'in gerçekleştirdiği operasyonda 3 üst düzey isim Türkiye\'ye getirildi. FETÖ\'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT\'in operasyonuyla ele geçirildi.

30.03.2018: MİT\'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye\'de aranan FETÖ/PDY\'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Operasyonla yakalanan 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye\'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD\'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

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