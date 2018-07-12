MİT'ten 'FETÖ' operasyonu; 2 kişi Türkiye'ye getirildi

MİT Başkanlığı'nca, 'FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucu, örgütün "Azerbaycan kasası" olduğu iddia edilen İsa Özdemir ile Mersin'de 'FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı öne sürülen Salih Zeki Yiğit yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 'FETÖ' ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki ismi daha yurt dışında yakaladı.



'FETÖ' üyesi olduğu belirtilen İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.



İki isim hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.



İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. 'FETÖ'nün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de Gülenciler adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kaydı bulunuyor.

Ukrayna'da yakalanan Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de 'FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesi'nce arama kararı bulunuyor.