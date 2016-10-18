MİT'ten Emniyet'e IŞİD uyarısı: Otogarlar, havaalanları, metro, köprü geçişleri hedef alınabilir

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) gönderdiği istihbarat notu üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylem planladığını belirterek, 81 il emniyetini uyardı.

“Acil” kodlu ve 12 Ekim tarihli yazıda; eylem düzenlenmesi riskinin yüksek olduğu iller İstanbul, Gaziantep, Ankara, Antalya ve İzmir olarak sıralandı. MİT'in uyarısında IŞİD'in otogar, havaalanı, metro, köprü geçişleri gibi hedeflere saldırı yapabileceği de belirtildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, IŞİD’in 2016 Aralık ayı içerisinde açılması planlanan Avrasya Tüneli’nin hedefleri arasında olduğu belirtilen yazıda, “örgütün Türk Havacılık sektörüyle ilgili saldırı gerçekleştirme arayışı içerisinde olduğu, ticari uçaklara bıçak, jilet ve benzeri kesici aletler veya elektronik aletlerin içerisine gizlenmiş patlayıcı made sokmayı planladığı yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir” denildi.

Gaziantep’te önceki gün IŞİD operasyonunda 2 canlı bombanın kendini patlatması istihbaratı doğruladı.

TSK’nin ÖSO ile birlikte düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtında IŞİD’in elindeki bölgeleri kaybetmesine misilleme olarak Türkiye’de saldırı planladığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdiği yazıda, MİT’in uyarılarına dikkat çekerek şöyle dedi: “MİT, DEAŞ terör örgütünün ülkemiz genelinde toplu taşıma altyapısına yönelik eylem tehdidinin son dönemde arttığı, bu bakımda metro, otobüs ve istasyonları deniz araçları, köprü geçişleri, otogarlar havaalanları gibi hedef alınması halinde önemli ekonomik sosyal olumsuzluklara-kayıplara sebebiyet verebilecek ulaştırma altyapısına yönelik saldırılar planladığı, özellikle İstanbul, Gaziantep, Ankara, Antalya ve İzmir illerinde bulunan bu yerlerin yüksek saldırı riski taşıdığı, ayrıca 2016 Aralık ayı içerisinde açılması planlanan Avrasya Tüneli’nin de terör örgütlerinin eylem hedefleri arasında olduğu...

MİT’in bu iki yazısına atıf yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, illere şu talimatı verdi: “Bu doğrultuda bilhasa belirtilen yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri başta olmak üzere tüm özel güvenlik görevlilerinin daha dikkatli ve duyarlı görev yapmaları yönünde uyarılmaları ve sorumlu rütbeli personel tarafından da konunun bizzat takip edilmesi hususunda gereğini rica ederim.”