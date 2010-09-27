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MİT’ten ‘dil bilen eleman aranıyor’ ilanı

MİT, yayınladığı ilanda, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince...

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Son yıllarda yaptığı açılımlarla binalarına tabela asan, tarihçesini ve personelini kamuoyuna tanıtan MİT, aradığı elemanlar için de internet sitesinden ilan yayınladı.

MİT, yayınladığı ilanda, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Gürcüce, İbranice, Kürtçe, Makedonca, Rusça, Soranice ve Yunanca dillerinden birini bilen adayların, iş başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, varsa son 2 yıla ait KPDS sonuç belgesi fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin belgenin fotokopisiyle “P.K.955 Ulus-Ankara” adresine 8 Ekim’e kadar posta yoluyla başvurmalarını istedi.
Personel ihtiyacına göre sınava çağrılacak olan adaylar, yazılı ve sözlü lisan sınavı, Türkçe’ye hakimiyetin ölçüldüğü genel yeterlik sınavı ve mülakat aşamalarından oluşan sınav sürecine tabi tutulacak.

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