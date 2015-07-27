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MİT'ten 6 il için canlı bomba uyarısı!

MİT'in raporuna göre bazı örgüt mensupları asker ve polise yönelik intihar saldırıları düzenleme planları içerisinde...

27 Temmuz 2015 10:55

MİT, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır ve Mardin için canlı bomba uyarısında bulundu.

MİT, bazı terör gruplarının Türkiye’ye sızıp Suriye sınırında görev yapan asker ve polislere karşı intihar saldırısı gibi kanlı eylemler düzenleme olasılığının bulunduğunu rapor etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Suriye'de IŞİD ile savaşan PKK’nın kolu YPG güçlerine, Türkiye’de faaliyet gösteren yasa dışı örgütlerin mensuplarının da katıldığı iddia edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), bu kapsamda, Kobanê ve çevresinde YPG saflarında savaşan 91 kişiyi tespit ettiği öğrenildi.

İstihbarat verilerine göre, MLKP’den (Marksist Leninist Komünist Parti) 49, Devrimci Karargâh Örgütü’nden 2, İbocu Dönüşüm Hareketi’nden 1, MKP’den (Maoist Komünist Partisi) 1, DHKP/ C’den (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) 2, TKP/ML’den (Türkiye Komünist Partisi/Marksist- Leninist) 13, MLSPB’den (Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri) 3, TKP KIVILCIM’dan 5, SDP’den 13, Anarşistler Grubu’ndan 1 ve TKEPL’den (Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist) 1 kişi Kobani’de YPG güçlerine katıldı.

 

İntihar eylemi uyarısı

 

MİT, örgüt mensuplarının Türkiye’ye sızıp Suriye sınırında görev yapan asker ve polislere karşı intihar saldırısı gibi kanlı eylemler düzenleme olasılığının bulunduğunu rapor etti. Kimlik bilgileri ve fotoğrafları belirlenen 91 kişilik liste; Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır ve Mardin illerindeki güvenlik güçlerine dağıtıldı.

 

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