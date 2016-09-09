Mitteldeutsche Zeitung: İncirlik uzlaşması iki taraf için de iyi



Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik'teki Alman birliğini ziyaret etmesi için yeşil ışık yakması Almanya'da olumlu yankı buldu. Mitteldeutsche Zeitung bu adımın genel bir normalleşme sürecini de beraberinde getireceğini yorumunda ümit ediyor:

“Bu sonuç iki taraf için de iyi, kimse saygınlığını yitirmiş olmuyor, diyalog devam ediyor. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı’na sunulan yatırım paketi, onu içinde bulunduğu siyasi çıkmazdan kurtardı. Erdoğan Federal Meclis'in Ermeni kararı ile İncirlik'e Alman vekillerin ziyaretini iç siyaset kaygısıyla ilişkilendirmişti. Böylece kendisini halkına her zaman olduğu gibi güçlü lider ve ‘güçlü Türkiye'nin dış ülkeler tarafından aşağılanmasını önleyen politikacı olarak lanse etmek istiyordu. Bundan sonra artık gerçekten önemli işler konusunda, örneğin vize serbestîsine ilişkin görüşmeler, terörle mücadele ve Türkiye'de insan hakları durumu gibi konularda birlikte çalışmalar yapmak için Berlin-Ankara hattındaki ilişkilerin normalleşmesi ümit edilir.”

Neue Osnabrücker Zeitung'un aynı konudaki yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

“Çözüm bulundu. Federal hükümetin Federal Meclis'in tartışmalı Ermeni kararı ile arasına mesafe koyması ile birlikte Türkiye Yönetimi de Federal Meclis'i aşağılayıcı tavrından vazgeçti. Bu uzlaşma diplomatik kanalların araya girmesiyle oluşan real politikaların bir sonucu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pragmatik dış politikalar da uygulama kabiliyeti olması, Rusya ile yakınlaşmasından da anlaşılıyor. Berlin ve Ankara arasında bundan sonra da pragmatik politikalar devrede kalacak, ancak ilişkiler dengesi farklı olacak. Almanya'nın pozisyonu zayıflamış durumda. Federal hükümet Türkiye Yönetimi ile yeniden nasıl göz hizasına gelebileceğini düşünmek zorunda.”

Volksstimme adlı gazetenin yorumu da İncirlik uzlaşmasına ilişkin:

“Almanya-Türkiye ilişkileri inişli çıkışlı. Hafta başında Deutsche Welle'nin Türkiye Spor Bakanı ile yaptığı bir söyleşi nedeniyle ortaya çıkan tartışma sonunda inişe geçen ilişkiler, İncirlik uzlaşması ile yine yukarı doğru sıçrama yaptı. Bunu ise basit bir olay, Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesine izin verilmesi olanaklı kıldı. İzin konusu tamamen siyasi bir olaya dönüşmüştü, zira Türkiye Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararına misilleme yapmak istiyordu. Başbakan Merkel'in bu kararın hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını söylemesi üzerine İncirlik'in kapıları vekillere açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önünde yapılan diz çöküş değdi. Yakında yeniden ilişkilerin olumlu çizgide yürümesi ihtimal dışı değil. Türkler için vize serbestîsi şimdiye kadar yürürlüğe girmedi. Ancak bu konu Avrupa açısından hayati öneme sahip Türkiye ile Geri Kabul Anlaşması'nın bir parçasını oluşturuyor. İlişkilerin yönünü tayin etmede ise Türkiye karar mekanizmasının başında oturuyor.”

Mülteciler konusu Almanya'da birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Stuttgarter Zeitung yorumundamülteciler için bir üst sınır getirilmesi önerisini irdeliyor:

“Mülteci sayısı belirli bir sınırda tutulmak isteniyorsa, o zaman Başbakan Merkel’in bıkıp usanmadan tekrarladığı şeyi uygulamaya geçirmek gerekiyor. Merkel mültecilerin ülkelerinden kaçmasına yol açan nedenlerle mücadele edilmesini, mültecilerin geldikleri ülkelere komşu olan ülkelerin yeterli derecede desteklenmesini, Avrupa’nın mültecileri kabule daha fazla hazır olmalarının sağlanmasını, AB’nin dış sınırlarının korunmasının daha iyi konuma getirilmesini ve oturma hakkı bulunmayan sığınmacıların kararlılıkla ülkelerine geri gönderilmesini talep ediyor. Merkel’in kardeş partisi, Hristiyan Sosyal Birlik partisinin (CSU) lideri Seehofer’in bu konuda rakamlara takılmasının ise pek bir yararı yok. Bu sadece Almanya’nın göçmenlere uyguladığı hoş geldin kültürünün iflas etmiş olmasının göstergelerini rakamlarla hazırlamak amacı taşımakta. Ama bu oyun Hristiyan Sosyal Birlik partisine de çok bir şey kazandırmaz.”