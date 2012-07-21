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MİT'teki KCK soruşturmasında açığa alınan müdür terfi etti

3 MİT mensubunun ifadeye çağrıldığı KCK soruşturması sonrası açığa alınan Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, terfi ettirilerek İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

21 Temmuz 2012 13:36

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan atamalarda 88 polis müdürünün yeri değiştirildi. Atamalarda MİT krizinde görevden alınan Yurt Atayün, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na terfi ettirildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar belli oldu.

Müsteşar Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 3 MİT mensubunun ifadeye çağrıldığı KCK soruşturması sonrası açığa alınan Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, terfi ettirilerek Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Atamalarda ayrıca 88 polis müdürünün de yeri değiştirildi.

Yapılan atamalarla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu emniyet müdür yardımcılığına, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Sedat Selim Ay getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ise Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ertan Erçıktı getirildi.

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