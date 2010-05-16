MİT’te yeni müsteşar için formül arayışı

T24 - Hükümet, emekli olacak MİT Müsteşarı Taner’in yerine, Başbakanlık?Müsteşar Yardımcısı Fidan’ı düşünüyor. Ancak bazı kritik kurumlardan Fidan’a itiraz var.





Kurum içinde yetiştikten sonra müsteşarlığa kadar yükselen Emre Taner’in yaş haddinden emekliliği nedeniyle boşalacak MİT Müsteşarlığı’na getirilmesi öngörülen Hakan Fidan’a hem kurum içinden, hem de MİT’le bağlantılı çalışan bazı kurumlardan itiraz geldiği öğrenildi. Hükümet, 2005’ten bu yana Müsteşarlık görevini yürüten Taner’in yerine getirmek istediği Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Fidan’ı Taner’in yardımcısı olarak atadı. Astsubaylıktan ayrıldıktan sonra özellikle güvenlik konularında akademik çalışmalarıyla dikkati çeken Fidan’ın, Taner’in emekliliğinden sonra müsteşarlık koltuğuna geçmesi öngörüldü. Ancak bazı kritik kurumların Fidan’a yönelik mesafeli bir tavır içinde olduğu öğrenildi.





Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre Fidan’la ilgili kararın, son MGK toplantısında bu nedenle alınamadığı öğrenildi. Hükümet, Taner’in uzatılan görev süresinin bu ayın son haftası içinde sona ermesiyle birlikte Fidan’ı doğrudan müsteşar olarak atamayı tasarladı. Ancak gelişen olumsuz hava sonrası Fidan’ın önce müsteşar yardımcısı olmasına karar verildi.





Kulislere göre, MİT’teki görevine başlayan Fidan “kurum içinde de çok sıcak karşılanmadı.” Görev süresinin kasım ayına kadar bir kez daha uzatılabileceği konuşulan Taner’in ise bu formüle sıcak bakmadığı ve görev süresinin yeniden uzatılmasını istemediği belirtiliyor. Bu çerçevede hükümetin önünde iki olasılık bulunuyor. Hükümet ya gelen olumsuz sinyallere rağmen Fidan’ı ay sonundan itibaren MİT Müsteşarlığı’na getirecek ya da Taner’in görev süresini bir kez daha uzatacak.