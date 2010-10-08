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MİT'te ‘sıradışı bir kariyer’ fırsatı!

Hakan Fidan’ın atanmasıyla başlayan değişim rüzgârı, personel alım ilanlarına da yansıdı.

08 Ekim 2010 03:00

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Müsteşarlığı’na Hakan Fidan’ın atanmasıyla başlayan değişim rüzgârı, personel alım ilanlarına da yansıdı.

MİT yönetimi, son olarak, “İstihbarat Uzman Yardımcısı” alım ilanında yeni bir uygulamaya imza atarak, “Dil bilir personel alınacaktır”, “Mühendis alınacaktır” gibi sıradan ifadelerin yerine, açılan pozisyonu daha çekici kılan ifadeler kullandı. 

Kurum, son ilanında yeni bir PR tekniği kullanarak, başvuracak adaylara “sıradışı bir kariyer” teklifinde bulundu.

Yeni dönemde yurtdışı istihbarata ağırlık vereceği öğrenilen ve bu alanda personel alımlarını yoğunlaştıran MİT, geçtiğimiz haftalarda Arapça, Arnavutça, Çince, Ermenice, Kürtçe ve İbranice dillerini bilen genç Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarını bünyesine katacağını bir ilanla duyurmuştu.
MİT yönetimi tarafından hazırlanan ve internet sitesinde yer alan son ilanda da dikkati çeken ifadelere yer verildi.


Analizi kuvvetli

“İstihbarat Uzman Yardımcısı” alım ilanında kurum, başvuracak adaylara “Sıradışı bir kariyer” önerdi. MİT, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde görevlendirmek üzere verdiği “İstihbarat Uzman Yardımcısı” alım ilanının başlığında, “Sıradışı bir kariyer teklifi” ifadesini kullanarak şu duyuruda bulundu:

“Analitik yönü kuvvetli, iletişim yeteneği güçlü, sorumluluk sahibi, kişisel gelişime açık, araştırmacı, pratik zekâsına güvenen, yönetme ve yönlendirme becerilerine sahip, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlendirilmek üzere istihbarat uzman yardımcısı adayları alınacaktır.''

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