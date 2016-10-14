MİT'te kritik atama

Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) Teknik İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine, MİT 1. İstihbarat Müsteşar Yardımcısı getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) üst düzey atama gerçekleştirildi.

Bir süre önce emeklilik nedeniyle boşalan Teknik İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna yapılan bu atamanın rutin bir uygulama olmasına rağmen önem arz ettiği öğrenildi.

Teknik İstihbaratın, 'FETÖ' ile mücadelede kritik rol oynayan ByLock uygulamasını deşifre ettiği, bağlı olduğu müsteşar yardımcılığının da önemli görevler üstlendiği öğrenildi.