MİT’te kadın devrimi mi?

Emre Taner yaş haddinden emekli oluyor, yerine MİT'te daha önce de “ilk kadın Bölge Başkanı” olan A.G. gelecek.



MİT Müsteşarı Emre Taner yaş haddinden emekli oluyor. Taner’in yerine atanması beklenen A.G. ‘demir leydi’ olarak nitelendiriliyor. A.G. daha önce de MİT’in “ilk kadın Bölge Başkanı” olmuştu.



Son günlerde çeşitli tartışmaların odağında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı, önümüzdeki aylarda yeniden yapılanacak. Görev süresi daha önce iki kez uzatılan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner’in Mart ayında emekli olması bekleniyor.



Müsteşar Taner emekliye ayrılmaya hazırlanırken, yerine düşünülen ilk ismin kadın Müsteşar Yardımcısı olduğu belirtildi. MİT’te operasyon, istihbarat ve idari işlerden sorumlu üç Müsteşar Yardımcısı görev yapıyor. En önemlisi olan “Müsteşar Operasyon Yardımcılığı” görevinde, buraya 6 ay önce atanan A.G. bulunuyor. Önceki Müsteşarlar Taner ile Atasagun da “operasyon” kökenliydi.



Müsteşar İstihbarat Yardımcılığı görevini ise 3 ay önce atanan A.Ş. yürütüyor. A.Ş.’nin meslekte A.G.’ye göre daha kıdemli olmasına karşın, hem Müsteşar Yardımcılığı’na daha önce atanmış olması, hem de “Operasyon Yardımcısı” olması nedeniyle A.G.’nin Müsteşarlığa atanma olasılığı yükseliyor. Buna karşın A.Ş. de Müsteşar Yardımcılığı öncesinde “MİT Operasyon Başkanlığı” yapmış tercübeli bir isim olarak değerlendiriliyor.



MGK’da görüşülecek



Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu uyarınca, yeni Müsteşarın ismi önce MGK’da görüşülecek. Bu konunun Aralık ya da Şubat ayı olağan toplantılarında gündeme alınması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onay vermesinin ardından yeni Müsteşar göreve başlayacak.



Müsteşarlık için ismi öne çıkan A.G’nin yaş durumu uzun yıllar Müsteşar olarak hizmet edebilmesine olanak tanıyor. A.G. daha önce MİT’in Adana Bölge Başkanlığı gibi önemli bir görevde bulunarak “İlk kadın Bölge Başkanı” sıfatını da kazanmıştı.



İki hafta önce uygulamaya giren terörle mücadele amaçlı Türkiye-ABD-Irak üçlü mekanizmasının Bağdat’taki toplantısına da MİT’i temsil eden A.G., 2006 yılında MİT’i temsilen TBMM Şemdinli Komisyonu’na da sunum yapmıştı. O tarihte “İstihbarat Başkanı” olan A.G., Müsteşar Taner ve dönemin Operasyon Başkanı A.Ş. ile birlikte katıldığı toplantıda “Bölgede meydana gelen olayları çok da yadırganır nitelikte bulmadıklarını” vurgulamıştı.