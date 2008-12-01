MİT’te kadın devrimi mi?

Emre Taner yaş haddinden emekli oluyor, yerine MİT'te daha önce de “ilk kadın Bölge Başkanı” olan A.G. gelecek.
MİT
Müsteşarı Emre Taner yaş haddinden emekli oluyor. Taner’in yerine
atanması beklenen A.G. ‘demir leydi’ olarak nitelendiriliyor. A.G. daha
önce de MİT’in “ilk kadın Bölge Başkanı” olmuştu.
Son günlerde
çeşitli tartışmaların odağında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı,
önümüzdeki aylarda yeniden yapılanacak. Görev süresi daha önce iki kez
uzatılan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner’in Mart ayında
emekli olması bekleniyor.
Müsteşar
Taner emekliye ayrılmaya hazırlanırken, yerine düşünülen ilk ismin
kadın Müsteşar Yardımcısı olduğu belirtildi. MİT’te operasyon,
istihbarat ve idari işlerden sorumlu üç Müsteşar Yardımcısı görev
yapıyor. En önemlisi olan “Müsteşar Operasyon Yardımcılığı” görevinde,
buraya 6 ay önce atanan A.G. bulunuyor. Önceki Müsteşarlar Taner ile
Atasagun da “operasyon” kökenliydi.
Müsteşar İstihbarat
Yardımcılığı görevini ise 3 ay önce atanan A.Ş. yürütüyor. A.Ş.’nin
meslekte A.G.’ye göre daha kıdemli olmasına karşın, hem Müsteşar
Yardımcılığı’na daha önce atanmış olması, hem de “Operasyon Yardımcısı”
olması nedeniyle A.G.’nin Müsteşarlığa atanma olasılığı yükseliyor.
Buna karşın A.Ş. de Müsteşar Yardımcılığı öncesinde “MİT Operasyon
Başkanlığı” yapmış tercübeli bir isim olarak değerlendiriliyor.
MGK’da görüşülecek
Devlet
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu uyarınca,
yeni Müsteşarın ismi önce MGK’da görüşülecek. Bu konunun Aralık ya da
Şubat ayı olağan toplantılarında gündeme alınması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onay vermesinin ardından yeni Müsteşar
göreve başlayacak.
Müsteşarlık için ismi öne çıkan A.G’nin yaş
durumu uzun yıllar Müsteşar olarak hizmet edebilmesine olanak tanıyor.
A.G. daha önce MİT’in Adana Bölge Başkanlığı gibi önemli bir görevde
bulunarak “İlk kadın Bölge Başkanı” sıfatını da kazanmıştı.
İki
hafta önce uygulamaya giren terörle mücadele amaçlı Türkiye-ABD-Irak
üçlü mekanizmasının Bağdat’taki toplantısına da MİT’i temsil eden A.G.,
2006 yılında MİT’i temsilen TBMM Şemdinli Komisyonu’na da sunum
yapmıştı. O tarihte “İstihbarat Başkanı” olan A.G., Müsteşar Taner ve
dönemin Operasyon Başkanı A.Ş. ile birlikte katıldığı toplantıda
“Bölgede meydana gelen olayları çok da yadırganır nitelikte
bulmadıklarını” vurgulamıştı.