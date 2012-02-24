MİT'te İstanbul operasyonunda KCK değil şike mi?

T24 - MİT İstanbul Bölge Başkanı'nın Ankara'ya tayininin arkasından şike soruşturması çıktı. Tayin için MİT-yargı krizinin dinmesi beklendi.

Yargı ile krizin yaşandığı günlerde polis, MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı nda da arama yapmak istemişti.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanı İ.N.’nin Ankara’ya atanmasının arkasında KCK soruşturması nedeniyle yaşanan yargı-MİT çekişmesinin değil, şike soruşturmasının yattığı ortaya çıktı. Bu atama kararının şubat ayı başında çıkmasına karşın İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi’yle yaşanan ‘KCK krizi’ nedeniyle hemen gerçekleştirilmediği, gerilimin yatışmasının beklendiği de anlaşıldı.

MİT kaynaklarının verdiği bilgiye göre, MİT Müsteşarlığı’ndaki üst düzey görevliler, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzasıyla atanıyor. Bu kapsamda İstanbul’daki Bölge Müdürlüğü’ne başkanlık görevinde bulunan İ.N.’nin Ankara’daki Merkez Karargâha atanmasına ilişkin MİT Kararnamesi de Ocak 2010’da hazırlanarak Başbakanlık’a gönderildi. Başbakanlık da Ocak sonunda kararnameyi onay için Çankaya Köşkü’ne iletti. Cumhurbaşkanı Gül de kararnameyi Şubat başında imzaladı.

Aziz Yıldırım iddiası

İ.N’nin şubat ayının ilk haftasında İstanbul ile ilişiğini kesip Ankara’ya gelmesi gerekirken, 7 Şubat’ta İstanbul Özel Yetkili Savcılığı’nın MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve emekli Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’i ifadeye çağırmasıyla başlayan kriz nedeniyle İstanbul’dan ayrılamadı. Hükümetin, MİT Yasası’nın 26. maddesini jet hızıyla değiştirip Fidan ve diğer eski yöneticilerle ilgili arama kararının düşmesini sağlamasının ardından kriz yatışınca da atama işlemi hayata geçirildi. MİT kaynakları da, atamanın KCK soruşturması ile ilgili olmadığını bildirdi.