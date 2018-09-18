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MİT'te FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

18 Eylül 2018 13:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı\'nda (MİT) görevli 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski  görevlisi FETÖ/PDY üyelerinin itiraflar ve teşhisleri sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbarat Dairesi\'nde görevli 15 astsubayın örgütle bağlantılı oldukları belirlendi. Halen görevde olan şüphelilerin yakalanması için, savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara ve 6 ilde operasyonlar başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.  

 

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

Haber:Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-

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