MİT, TBMM'ye Dersim konusunda 'bigi, belge yok' dedi

- Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Dersim Komisyonu’nun Dersim arşivinin gönderilmesine ilişkin resmi yazısına Milli İstihbarat Teşkilatı, Dersim’le ilgili bir arşivlerinin olmadığını bildirerek yanıt verdi.

Komisyonun, Seyit Rıza’ya ait bilgi ve belgelere ilişkin beklentisi de boş çıktı. MİT, Seyit Rıza konusunda da bilgi ve belgenin olmadığına dikkat çekti.

Dersim arşivleri konusunda daha önce de Adalet Bakanlığı arşivinin, metro yapımı sırasında su altında kaldığı ortaya çıkmıştı. TBMM Komisyonu’na, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı arşivlerini gönderdi.



Seyit Rıza’nın mezar yeri



Komisyon, incelemeye alacağı belgelerde idamdan sonra nereye gömüldüğü bilinmeyen Seyit Rıza’nın da mezar yerini tespit etmeyi amaçlıyor.