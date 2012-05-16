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MİT, TBMM'ye Dersim konusunda 'bigi, belge yok' dedi

TBMM Dersim Komisyonu'nun ,Dersim arşivlerini istediği MİT'ten olumsuz cevap geldi

16 Mayıs 2012 16:49

 - Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

TBMM Dersim Komisyonu’nun Dersim arşivinin gönderilmesine ilişkin resmi yazısına Milli İstihbarat Teşkilatı, Dersim’le ilgili bir arşivlerinin olmadığını bildirerek yanıt verdi.

Komisyonun, Seyit Rıza’ya ait bilgi ve belgelere ilişkin beklentisi de boş çıktı. MİT, Seyit Rıza konusunda da bilgi ve belgenin olmadığına dikkat çekti.

Dersim arşivleri konusunda daha önce de Adalet Bakanlığı arşivinin, metro yapımı sırasında su altında kaldığı ortaya çıkmıştı. TBMM Komisyonu’na, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı arşivlerini gönderdi.


Seyit Rıza’nın mezar yeri


Komisyon, incelemeye alacağı belgelerde idamdan sonra nereye gömüldüğü bilinmeyen Seyit Rıza’nın da mezar yerini tespit etmeyi amaçlıyor.

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