'MİT'te CHP'ye operasyon için 4 kişilik ekip kuruldu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yakın gazetelerde çıkan cemaatten para alındığı ve işbirliği yapıldığı, bazı siyasilerin kasetlerinin olduğu yönündeki haberlerin “MİT operasyonu” olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Kaç kişinin görevlendirildiğini biliyoruz” dedi. İddiayı bir adım daha ileri taşıyan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç da MİT içerisindeki ekibin 4 kişiden oluştuğunu, bunların ikisinin Stratejik Analiz Başkanlığı’nda, ikisinin ise İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı’nda görevlendirildiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Mersinli Alevi kanaat önderleri ile kahvaltıda buluştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

MİT üzerinden oluşturuldu

Okuyunca ben de şaşkınlığa düşüyorum. Bu kadar deli saçması şeyler nasıl uydurulabilir? MİT üzerinden oluşturulduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi dairelerden kaç kişinin görevlendirildiğini çok iyi biliyoruz. Türk Dil Kurumu’ndan bize para aktarılıyorsa nerede bu hükümet?.. Niye bulmuyor bu paralarımızı? Bize versin bari. Nerede bu paralarımız? İsviçre bankalarında paralarımız varmış. Varsa bize haber versinler. Hesap numarasını versinler gidip alalım. Gerçekten paraya ihtiyacımız var, seçimler geliyor.

‘Haram medyası, şimdi yalan medyası oldu’

Hayatımda duyduğum en saçma şeyler. Havuz medyasının en büyük özelliği haram medyası olması şimdi yalan medyası oldu. Bu kadar iğrenç iftiralarla ben ilk kez karşılaşmıyorum. Ankara’da bulunduğum bir sırada Almanya’da bir saunada eğlendiğim haberleri çıktı. Bereket versin, elimde, Ankara’dan İstanbul’a gidiyordum ve elimde uçak biletim vardı. Bu kadar ahlaksız insanlar. Rahmetli annem “Allah bizi kuru iftiradan saklasın” derdi. Allah bizi kuru iftiradan saklasın.

Ne yaparlarsa yapsınlar iktidar olacağız

Bütün toplumu sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz. AKP iktidardan gitmemek için her türlü yola başvuracaktır. Çünkü iktidardan gitmenin maliyetinin ne olduğunu onlar çok iyi biliyorlar. Her şeyi göze alır bunlar. Yalanı, iftirayı, cinayetleri... İktidardan gitmemek için her şeyi yaparlar. Bu kadar iftiranın yoğunlaşmasının temel nedeni CHP’nin yükselişi. Onların paniğe kapılmasının temel nedeni bu. Ne yaparsa yapsınlar, söylerse söylesinler CHP haziran ayında iktidar olacak.

Düşünceye tahammülleri yok

Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaşanan kavgayla ilgili AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “Kendi kendilerini darp ettiler” yönündeki açıklamasına da tepki gösterdi: Bu açıklama deli saçmasıdır. Bir kanun görüşülüyor ve AKP milletvekilleri diğer milletvekillerine saldırıyor. İnsanlık ve ahlak dışı. Düşünceye tahammül edemiyorlar. AKP işine geldiği zaman masum işine geldiği zaman şeytan oluyor.

Toplumu germeyin

Orada açıkça CHP milletvekillerine yapılan saldırı demokrasinin kaldıracağı bir saldırı değil. Demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü bunlar henüz öğrenemediler. Bu AKP’nin gelecekte nasıl bir Türkiye düşlediğini önümüze koyuyor. Baskıyla saldırıyla kendi düşüncelerini kabul ettirmeye, yasa geçirmeye çalışıyorlar. İçtüzük’ün verdiği hakları bile kullanmayın diyorlar. Milletvekillerini

böyle baskılarsanız toplumu gerersiniz. Biz gerginlikten uzak duralım diyoruz bunlar ellerinde çekiçle milletvekillerini dövüyorlar.

Koç: Talimat en tepeden

Havuz medyasının Twitter’da yapıldığını ileri sürdüğü CHP-Fuatavni mesajlaşmalarına bir tepki de Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç’tan geldi. Kılıçdaroğlu’nun “Hangi daireden kaç kişinin görevlendirildiğini biliyoruz” sözlerini bir adım daha ileri taşıyan Koç, “MİT içindeki bu ekip dört kişiden oluşuyor. İki kişi Stratejik Analiz Başkanlığı’nda diğer ikisi ise İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı’nda görevlendirilmişlerdir” dedi. Bu ekibin “tepeden gelen bir emirle” kurulduğunu belirten Koç, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret etti. Bu isimlerin tamamının psikolojik harekât konusunda uzman olduklarını belirten Koç, şöyle devam etti: “Talimat en tepeden gelmektedir. Uzun zamandır MİT içerisinden CHP’nin paralel yapı ile tarif ettikleri yapı ile ilişkilendirmek için, istihbarat ve tezgâh mühendisliğine soyunduklarını kamuoyuna ilan etmiştik. Sadece CHP değil, diğer muhalefet partilerinin de bu tezgâhlara sokulması için çeşitli tezgâhlar çevrildiğini, işlediğini basın da işledi, yazdı, belgeledi. Bugün CHP etrafında ortaya koydukları, kustukları iftira ve yalanlar; bu merkezdeki ekip tarafından saraya sıkı sıkı bağlı, hukuk tanımazlığı ile ünlü bir bakanın onayından geçiyor. Ondan sonra en tepedeki muktedire sunuluyor, oluşturulan kara haberler haram medyasına talimatla yayınlatılıyor. Söylediklerim açık ve net, bu tezgâhın nasıl kurulduğuna dair daire, kişi ve zinciri veriyorum.” Haluk Koç, CHP olarak bugün bile hesabını veremeyecekleri suçlamalara bulaşan bu kadroyu açıkça uyardığını söyleyerek, “MİT içinde yasadışı bu faaliyet odağı bundan sonra çok dikkatli davranmak zorunda” dedi. Parti hukukçularının konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Koç, “Suç duyurusu MİT mensuplarını da kapsıyor mu?” sorusuna, “Göreceksiniz. Ben net bir şekilde söyledim. Herkes ayağını denk alsın, Türkiye kimsenin babasının çiftliği değil."