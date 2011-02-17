MİT’te 4 ayda 5. ölüm

T24 - İzmit’te Tevfik Ataseven adlı MİT görevlisi yalnız yaşadığı evinde asılı halde bulundu. 30 yaşında olan Ataseven’le birlikte teşkilatta son dört ayda ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.



İzmit’te Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi 30 yaşındaki Tevfik Ataseven, yalnız yaşadığı evinde asılı halde bulundu. Ataseven’le birlikte teşkilatta son dört ayda ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Gültepe semti Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’ndeki evinde yalnız yaşayan ve MİT Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nde görevli olduğu belirtilen Ataseven’in dün saat 02.00 sıralarında evde asılı cesedi bulundu. Cesedi kimlerin bulduğu açıklanmazken, Ataseven’in Kocaeli’ye bir yıl kadar önce atandığı ve eşinden ayrıldığı belirtildi.





Eşinden ayrılmış



Olaya el koyan Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı sürdürürken, Ataseven’in cesedi Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.



Ataseven’in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve girdiği bunalım sonucu intihat etmiş olabileceği iddia edildi.





Yedinci kattan atladı



Emekli MİT çalışanı Semra Maliş de (55) 22 Ekim 2010’da İstanbul Bostancı’da oturduğu 7. katın balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Maliş’in psikolojik tedavi gördüğü açıklanmıştı.

Kocaeli Şube Müdürü Ahmet Süreyya da Kasım 2010’da yaşamını yitirmişti. Süreyya’nın büyük olasılıkla kalp krizi geçirdiği ifade edilmişti.



Manisa’da gençlerin kavgasını ayırmaya çalıştığı öne sürülen MİT çalışanı Adnan Kılıç da aynı tarihlerde bıçaklanarak öldürülmüş, Ankara’da da bir MİT görevlisi evinde ölü bulunmuştu.





