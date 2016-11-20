Mitt Romney Trump'ın Dışişleri Bakanı adaylarından

ABD'de seçilmiş Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump yönetiminde Mitt Romney'nin dışişleri bakanı adayları arasında değerlendirilen bir isim olduğunu doğruladı.

Mike Pence'in açıklaması, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın kendisini kampanya döneminde eleştiren Mitt Romney ile görüşmesini izliyor.

1 saat 20 dakika süren Trump-Romney görüşmesinde Romney'nin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin konuşulduğu yönünde spekülasyonlar vardı.

Romney ve Trump görüşmelerin ardından açıklama yapmamış, Romney görüşmenin "geniş kapsamlı" olduğunu söylemekle yetinmişti.

Kampanya döneminde Romney Trump'a "sahtekâr" demiş ve Trump da Romney'nin 2012'de başarısızlığa uğrayan başkanlık kampanyasını "gelmiş geçmiş en kötüsü" diye tanımlamıştı.

Trump şu ana dek bazı görevlere tartışmalı isimler çekti.

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions ırkçı yorumlarda bulunduğu suçlamasıyla 1986'da federal yargıç olamamıştı.