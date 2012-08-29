Mitt Romney resmen Obama'ya rakip

Amerika Birleşik Devletleri’nde Cumhuriyetçi Mitt Romney’nin ABD Başkanlık seçimleri adaylığı resmiyet kazandı.

ABD’nin tüm eyaletlerinden ve bölgelerinden gelip Tampa’da buluşan Cumhuriyetçiler, eski Massachusetts Valisi Romney’nin adaylığı için oy kullandı.

Romney, Kasım ayında ABD Devlet Başkanlığı koltuğu için Barack Obama’ya rakip olacak.

Son anketler, Cumhuriyetçi Romney ve Demokrat Obama arasındaki yarışın başa baş gittiğini gösteriyor.

Romney’nin adaylığının resmiyet kazanması için en az 1.114 delegenin oyu gerekiyordu.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü John Boehner, Romney’nin New Jersey’den gelen oylarla beraber toplamda 2.061 oy topladığını söyledi.

Romney’nin hemen ardından Wisconsin Temsilciler Meclisi üyesi Paul Ryan da Başkan Yardımcısı adaylığına seçildi. Oylama sırasında toplantı merkezinde bulunmayan Romney’nin, oy sayımını eşi ile birlikte merkezin yakınlarındaki bir otelden izlediği belirtildi.

Ann Romney: ABD'nin bu adama ihtiyacı var

Romney’nin eşi Ann, Güney Carolina Valisi Nikki Haley ve New Jersey Valisi Chris Christie ile birlikte eşinin adaylığı ile ilgili bir konuşma yaparak eşinin özel hayatında nasıl biri olduğunu anlattı.

First Lady adayı 63 yaşındaki Ann Romney, evliliklerinden ve eşinin kendisine göğüs kanseriyle mücadelesinde nasıl yardımcı olduğundan bahsetti.

Ann Romney, “Amerika’nın ihtiyacı olan adam bu adamdır. Bu adam bizi yolda bırakmayacak” dedi.

ABD’de son anketlere göre seçmenlerin öncelikli meseleleri ekonomi ve işsizlik.

Cumhuriyetçiler, ekonominin canlandırılması için vergilerde kesintiye gidilmesini savunurken, kürtaja da karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçilerin toplantısı Isaac kasırgası nedeniyle ertelenmişti. (BBC Türkçe)