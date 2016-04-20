Mitsubishi'de de emisyon skandalı



Japon otomobil üreticisi Mitsubishi Motors'un Yönetim Kurulu Başkanı Tetsuro Aikawa çarşamba günü Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında iç piyasa için üretilen 625 bin küçük otomobilin gaz emisyonu ölçüm değerlerinde manipülasyon yapıldığını itiraf etti. Aikawa, bu araçlardan 468 bininin Nissan için üretildiğini açıkladı. Aikawa, "Tüketiciler ve hissedarlardan bu olanlardan ötürü özür diliyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tetsuro Aikawa, objektif ve doğru bir soruşturmanın yürütülebilmesi amacıyla bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulacağını ve soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Emisyon değerlerinde manipülasyon yapılan otomobiller arasında, "EK Wagon", "Ek Space", "Dayz" ve "Dayz Roox" model otomobillerin bulunduğu, söz konusu modellerin üretimi ve satışının durdurulduğu bildirildi. Açıklamaların ardından Mitsubishi hisseleri yüzde 15,2 oranında değer kaybetti.

Geçen yıl Alman otomotiv devi Volkswagen'ın bazı modellerinde emisyon değerlerinin manipüle edildiğinin ortaya çıkması şirketi zor durumda bırakmıştı.