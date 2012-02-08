-Mitsubishi fabrikasını 1 avroya satıyor LAHEY (A.A) - 08.02.2012- Japon otomotiv üreticisi Mitsubishi’nin, kapatma kararı aldığı Hollanda’nın Limburg eyaletindeki NedCar isimli fabrikasını 1 avro sembolik değerle satmak istediği bildirildi. Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Maxime Verhagen, yaptığı açıklamada, Mitsubishi’nin Dış Üretim Müdürünün kendisine, personeli devralmak koşuluyla fabrikayı 1 avro sembolik değerle satmaya hazır olduklarını söylediğini belirtti. Japon otomotiv devi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hollanda’daki NedCar fabrikası da dahil Avrupa’daki tüm üretimini durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Mitsubishi, bir yıl içinde bu kararını hayata geçirmeyi planlıyor. Mitsubishi’nin kararını hayal kırıklığıyla öğrenen Born kentindeki NedCar fabrikasında çalışan bin 500 işçi, seslerini duyurabilmek için cuma günü greve gitme kararı aldı.