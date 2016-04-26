Mitsubishi: 25 yıldır hile yapıyoruz

Japon otomotiv devi Mitsubishi yakıt tüketim testlerinde 1991'den bu yana hile yapıldığını itiraf etti.

Şirket geçen hafta da Japonya'da satılan 600 binden fazla araçtaki yakıt tüketim verilerinde hile yapıldığını açıklamıştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ryugo Nakao, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında "İç pazarda 1991'den beri bu yöntemi kullanıyoruz " dedi. Ryugo hile yapılan model sayısının henüz bilinmediğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tetsuro Aikawa da soruşturmanın devam ettiğini söyledi ve "Tablonun bütününü henüz bilemiyoruz ve olanları ortaya çıkartma sürecindeyiz. Büyük bir sorumluluk hissediyorum" dedi.

Şirketin Tokyo Borsası'ndaki hisse senetleri bugün de yüzde 10 değer kaybetti ve kayıp skandalın patlak vermesinden bu yana neredeyse yüzde 50 oldu.

Tetsuro şirket çalışanlarının araçların yaptıkları kilometrenin daha iyi görünmesini sağlamak için yakıt testlerinde bu hileye başvurup başvurmadığını bilmediğini vurguladı.



Bütün araçlar 'Japonya'da satıldı'



Mitsubishi, 15 yıl önce araçlardaki kusurların sistematik bir şekilde kapatıldığı büyük skandaldan sonra defalarca dürüst davranma sözü vermişti.

Geçen hafta ortaya çıkan testlerinde hile yapılan araçlar arasında 157 bin adet eK wagon ve eK Space modelleriyle, Nissan için üretilen 468 bin Dayz ve Dayz Roox araçlarının bulunduğu belirtiliyor. Araçların hepsi Japonya'da satıldı.

Yakıt testlerinde hile yapılması ülkenin yakıt verimliliği yasalarına aykırı. Japon Ulaştırma bakanlığı soruşturmanın sonucu belirsiz olduğundan verilecek cezaların henüz bilinmediğini açıkladı.

Mitsubishi, şirket dışından üç avukattan oluşan komisyona üç ay içinde skandalla ilgili bir rapor hazırlama görevi verdi. Skandalda adı geçen modellerin üretimi de durduruldu.