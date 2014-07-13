Mitroglou ve Lanzini’de sona doğru

İngiltere’de ikinci etap çalışmalarına başlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı takımın transfer listesinde yer alan İngiliz ekibi Fulham’ın Yunan golcü Kostas Mitroglou için taraflar anlaşma aşamasına geldiği, Arjantinli Manuel Lanzini’de sona gelindiği öğrenildi.

İsmail Er'in Hürriyet'teki haberine göre, Mitroglou transferinde son anda bir pürüz çıkması ihtimalinde başkan Fikret Orman’ın Dünya Kupası’nda oynayan süpriz bir golcü ile temasa geçeceği belirtildi. Orman’ın bu ismi Vodafone Arena Stadı’nın tanıtımının yapılacağı Londra’da açıklanacağı kaydedildi. Bu arada siyah beyazlıların listesinde yer alan Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o’nun 3 yıllık sözleşme garantisi istemesinin, bu transferin askıya alınmasına neden olduğu öğrenildi.