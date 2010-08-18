Mitingteki pantolon afişine cevap geldi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum mitinginde AK Partililer'in açtığı bir pankart yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.





Çorum'daki Ak Parti mitinginde açılan pankartta Kılıçdaroğlu'nun giydiği gömlek, pantolon, ceket ve ayakkabıların markaları ve fiyatları yazılıydı. Pankarta göre Kılıçdaroğlu'nun giydiği gömlek 450, ceket 1.235, pantolon 460, ayakkabı ise 850 liraydı.



CHP Genel Başakanı Kılıçdaroğlu ise Başbakan Erdoğan'ın Çorum'daki konuşmasından birkaç saat önce Muğla'da halka seslendi. Kılıçdaroğlu Muğla'nın ardından Aydın'a geçti.



Kılıçdaroğlu iki ilde de aynı giysilerle kürsüde konuşurken üzerindeki pantolonun markası kameralara yansıdı. Pantolonun Ak Parti Çorum afişindeki marka olmadığı, üstelik fiyatının afişteki gibi 460 lira değil 66 lira olduğu öğrenildi.



460 DEĞİL 66 LİRA



Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Muğla ve Aydın mitinglerinde giydiği Kiğılı marka pantolonun fiyatını Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem'den öğrendik. Suerdem, yaptığı açıklamada, yüzde 100 pamuk olan pantolonun fiyatının 79 lira olduğunu söyledi. Ayrıca bu pantolon için kampanya yaptıklarını belirten Suerdem, “Kampanya süresi boyunca 3 pantolon alındığında fiyat 66 liraya düşüyor” dedi.