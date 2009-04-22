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Mitinglerde 2. dalga başlıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği, Ergenekon soruşturmasını protesto amacıyla 17 Mayıs'ta Ankara'da miting düzenleyecek.

22 Nisan 2009 03:00

Cumhuriyet mitingleri yeniden başlıyor. İlk miting 17 mayıs'ta Sıhıye Meydanı'nda yapılacak 

Ergenekon iddianamelerinde suç teşkil ettiği belirtilen 'Cumhuriyet mitingleri' yeniden başlıyor. Aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de (ÇYDD) bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü, 17 Mayıs'ta Ankara Sıhhiye meydanında Ergenekon soruşturmasını protesto edecek.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Toplumsal Güç Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Okurları mitinge destek verenler arasında.

Mitingde "Ergenekon" operasyonları kapsamında "Bağımsızlıktan, çağdaşlıktan, laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinden yana olan aydınlar, bilim insanları, yazarlar, siyasetçiler, emekli subaylar gözaltına alınıyor" vurgusu öne çıkarılacak.

Daha önce de Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmaları sürecinde Türkiye'nin birçok ilinde Cumhuriyet mitingleri düzenlenmişti.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin internet sayfasında yer alan duyuruda Türkiye'nin, kurtuluş ve kuruluş felsefesine aykırı bir süreçle karşı karşıya olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

"Cumhuriyet dönemi boyunca var olan devrim karşıtlığının, karşı devrim sürecine gitmesi tehlikesi belirmiştir. 'Ergenekon' adı verilen operasyonlarla ülke düzeyinde tam bağımsızlıktan, çağdaşlıktan, laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinden yana olan, toplumda saygınlık kazanmış aydınlar, bilim insanları, yazarlar, siyasetçiler, emekli subaylar ve demokratik kitle örgütlerine karşı soruşturmalar açılmakta, gece yarısı baskınlarıyla gözaltılar gerçekleştirilmektedir.
Türkiye, emperyalizme karşı mücadele vererek zafer kazanan ilk devlettir.

Bu zaferin sonucunda aynı zamanda mazlum ülkelerin de önderi olmuş; çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda büyük adımlar atmıştır. Bu ilkeleri korumak ve ülkemizin ulusal güçlerine karşı yapılan her türlü saldırıyı durdurmak üzere, güç birliği içinde 17 Mayıs 2009 Pazar günü saat 12.00'da başkent Ankara'da bir miting yapma kararı alınmıştır."

Duyuruda, ADD'nin tüm şubeleri ve vatandaşlar "Cumhuriyet Mitingine" davet edildi. (anka, aa)





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