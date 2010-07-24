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MİTİNGİ PROTESTOYA POLİS İZİN VERMEDİ BİNGÖL (A.A)

24 Temmuz 2010 17:02

-MİTİNGİ PROTESTOYA POLİS İZİN VERMEDİ BİNGÖL (A.A) - 24.07.2010 - Bingöl'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingini protesto etmek isteyen bir grup BDP'liye, polis izin vermedi. Başbakan Erdoğan'ın mitingini protesto etmek isteyen bir grup BDP'li, Yenişehir Mahallesi Beşyol Kavşağı'nda toplandı. İnönü Caddesi üzerinden miting alanına doğru yola çıkan grup, Hükümet Konağı önünde polis tarafından durduruldu. Polis ile bir süre tartışan partililer, kendi parti binaları önüne kadar yürüyeceklerini ve dağılacaklarını söylemesi üzerine, geçmelerine izin verildi. BDP İl Başkanı Halit Yurtsever, burada basın açıklaması yaptı. BDP İl binasına doğru yolan çıkan partililer, Dörtyol Kavşağı'nda, üzerinde AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu bir minibüsü taşlayarak, camını kırdı. BDP il binası önüne gelen grup, daha sonra dağıldı.

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