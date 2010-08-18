-MİTİNGDE PANKART AÇAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA AYDIN (A.A) - 17.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'daki mitinginde pankart açtıkları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Miting sırasında ''Yargısız infaza hayır'', ''Recep'im sana hayır diyeceğiz'', ''Kılıçdaroğlu gelecek, dertler bitecek'' yazılı pankartları taşıdığı gerekçesiyle Galip Çatalkaya, Erkan Yüksel, Sedat Kurt ve Tuncay Avcı'nın, mitingin ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı ileri sürüldü. Bunun duyumunu alan CHP Aydın İl Başkanı Tunç Aytur, Buharkent İlçe Başkanı Kudret Uysal, Sultanhisar İlçe Başkanı Servet Hayırsever'in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li, gençlerin tutulduğu Efeler Polis Karakolu önünde beklemeye başladı. CHP Aydın İl Başkanı Tunç Aytur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mitingden sonra söz konusu pankartlara el konulduğunu ve dört gencin gözaltına alındığını söyledi. Aytur, polisin sadece bu üç pankartın değil, mitingdeki tüm pankartların sorumluluğunu bu kişilere yıkma çabasında olduğunu öne sürerek, ''Yargısız infaza hayır, pankartı suçsa vay halimize. Bu çocuklar iki saattir hürriyetlerinden alıkoyuluyorlar'' dedi. Sultanhisar İlçe Başkanı Servet Hayırsever de mitingde açılacak pankartları cumartesi günü emniyete bildirdikleri belirterek, pankartların polis kontrolünde miting alanına alındığını kaydetti.