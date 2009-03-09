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Miting gibi mevlit

Peygamber Sevdalıları Platformu adlı grubun Diyarbakır’da organize ettiği miting gibi mevlide 35 bin kişi katılırken, katılımcılar Filistin bayraklarının yanı sıra Hizbullah

09 Mart 2009 02:00

Peygamber Sevdalıları Platformu adlı grubun Diyarbakır’da organize ettiği miting gibi mevlide 35 bin kişi katılırken, katılımcılar Filistin bayraklarının yanı sıra Hizbullah lideri Nasrallah’ın fotoğrafını taşıdı

Aralarında Mustazaflar Derneği’nin (Mustazaf-Der) de bulunduğu ve kendilerine “Peygamber Sevdalıları Platformu” adını veren grubun, parti mitinglerinin yapıldığı İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitinge, özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kadın ile erkeklerin ayrı yerlerde durduğu program için polis geniş önlem aldı. Meydana girenlerin üzerleri, eldiven takan polislerce tek tek arandı. Katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra Hizbullah lideri Nasrallah’ın fotoğrafını taşıdı.

Üzerinde Türkçe ve Kürtçe yazılar bulunan afişlerin asıldığı meydanda, konuşma ve ilahiler yine Türkçe ve Kürtçe yapıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan programda, küçük kızlardan oluşan koro, Kürtçe ilahiler okudu.

İlahi okunurken bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı, bazı kişiler zikir yaptı. Sürekli tekbir getirilen mevlit programında, birçok yazar ve “İslami âlim” olarak tanıtılan kişiler konuşma yaptı. (DHA)

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