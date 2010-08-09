MİT'in YAŞ sürecinde ne işi vardı?

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Özbek, “İçişleri Bakanı devrede, Adalet Bakanı devrede, yetmedi, MİT Müsteşarı'nı çağırıyor. YAŞ Toplantısı'ndan önce MİT Müsteşarı'nı çağırıp ondan bilgi alıyor. Ne bilgisi alıyorsun? MİT Müsteşarı devletin generalini, subayını mı fişliyor? Hangi yetkiyle? MİT Müsteşarı'nı böyle kullanmak senin haddine mi” dedi.“Yandaş yargı ve AKP'ye bağlı yandaş savcıların kararları sonucunda 102 kişiye tutuklama kararı getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda terfi etmesi beklenen 11 subay mahkemenin ön kararı ile terfi ettirilmedi” diyerek sözü tartışma yaratan YAŞ toplantısına getiren emekli Tümgeneral Osman Özbek, sert ifadelerle Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Özbek, bu kez yapılan YAŞ toplantısının çok farklı olduğuna dikkat çekerken, şunları söyledi:“Mesela İçişleri Bakanı devredeydi YAŞ'ta. Kanunda var mı, yok. İçişleri Bakanı hangi yetki ile YAŞ ile ilgili devreye girdi? Başka bir şey daha; Adalet Bakanı vardı. Adalet Bakanı hangi yetkiyle girdi? İşin içindeydi Adalet Bakanı. Başbakan ile her gün görüşüyordu. Bunun hukukla, bunun etik değerlerle, devlet yönetimi ile ilgisi var mı? Devleti başka türlü yönetirsen bunun adı faşizan yönetim olur. İçişleri Bakanı devrede, Adalet Bakanı devrede, yetmedi, MİT Müsteşarı'nı çağırıyor. YAŞ Toplantısı'ndan önce MİT Müsteşarı'nı çağırıp ondan bilgi alıyor. Ne bilgisi alıyorsun? MİT Müsteşarı devletin generalini, subayını mı fişliyor? Hangi yetkiyle? MİT Müsteşarı'nı böyle kullanmak senin haddine mi? Böyle bir şey olabilir mi? Aslında MİT Müsteşarı bana göre Başbakan'ın bu çağrısına uymamalıdır. MİT Müsteşarının, Başbakan'a YAŞ döneminde benim gelmem demek terfilere müdahale anlamına gelir. Ben devletin MİT Müsteşarı'yım, Türkiye Cumhuriyeti'nin' demesi lazımdı. Ama kendini siyasi otoritenin MİT Müsteşarı olarak görürse gelir ve geldi de. Başka, Başbakanlık müsteşarı da devrede. Bakın Başbakanlık müsteşarının adı da geçiyor YAŞ'ta. Sanki YAŞ değil de terörle mücadele veya başka bir zirve.”2007 yılındaki seçimlerde bilgisayarla hile yapıldığını iddia eden Özbek, oy sayan bilgisayar yazılımının Yunanistan ve ABD'den kovulduğunu, ancak, önümüzdeki seçimlerde oy sayımında yine bu yazılımın kullanılacağını savundu.Yaklaşık 2 saat süren konuşmasının bitiminde Emekli Tümgeneral Osman Özbek uzun süre ayakta alkışlandı.Atatürkçü Düşünce Derneği Küçükkuyu Şubesi Başkanı Kamil Özdemir tarafından çiçek verilen Özbek, daha sonra ‘Kansız Savaş', ‘Çankaya'da Sonbahar' kitaplarını okurları için imzalarken uzun kuyruklar oluştu.