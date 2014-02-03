'MİT'in TIR'ları artık aranmadan sınırı geçecek' iddiası

MİT’e ait TIR’ların durdurulması üzerine İçişleri Bakanlığı’nda MİT ve Emniyet yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiği öğrenildi. İddiaya göre, Emniyet güçlerine, soruşturma açmamaları için savcılara baskı uygulanması talimatı verildi. TIR’ları durduran görevlilerin ‘casusluk’tan yargılanması da istendi.

Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre, Adana’da 19 Ocak’ta durdurulan 3 TIR’ın Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. MİT yetkilileriyle İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü üst düzey bürokratlarının bir araya geldiği öğrenildi. Toplantıda, savcıları baskı altına alacak kararlar alındığı ileri sürüldü. İddiaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet kendi ilgili birimlerine talimat vererek, savcılara yeni bir soruşturma açmaması için baskı uygulanmasını istedi. MİT yetkilileri de kuruma ait herhangi bir aracı aramak isteyen savcı, polis ve jandarma hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 335. maddesi uyarınca işlem yapılmasını istedi. Söz konusu madde, casusluk suçlarına ilişkin cezaları düzenliyor.

19 Ocak’ta Ceyhan ilçesi Sirkenli gişelerinde bazı TIR’lar durdurulmuştu. Aranan TIR’lardan üçünün MİT’e ait olduğu açıklanırken, olayın ardından Adana başsavcısı, TMK başsavcı vekili ve özel yetkili 2 savcının da görev yerleri değiştirilmişti. Bu gelişmelerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nda MİT ve Emniyet yetkililerinin katıldığı bir toplantının yapıldığı iddia edildi. Emniyet’teki tasfiyelerin ele alındığı toplantıda 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrasında başlatılan görevden almaların genişletilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Adana’da durdurulan MİT’e ait TIR’lar da gündeme geldi. Bu araçların bazı savcı, jandarma ve polis müdürleri tarafından bilinçli olarak durdurulduğu iddiası tekrarlandı. Artık bu tarz girişimlere kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu yönde girişimlerde bulunan savcı, polis ve jandarma personeli ile ilgili olarak gerekli adli ve hukuki işlemlerin hemen başlatılması kararlaştırıldı.

İddiaya göre, önümüzdeki süreçte MİT’e ait herhangi bir aracı durduran güvenlik personeli hakkında TCK’nın 335. maddesi uyarınca işlem yapılacak. Söz konusu düzenlemede, “Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.” hükmü yer alıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da savcılık kararı ile aranan TIR’larla ilgili ihbarın yapılış şekli ve ihbar sonrası gelişmelere yönelik ‘karşı casusluk’ soruşturması başlatmıştı.

Toplantıda alınan kararlar, emniyet birimlerine iletildi. Merkez teşkilatında görevli kritik daire başkanlarıyla da irtibata geçildi. Güvenlik uzmanları, MİT’e ait araçları durduranlar hakkında casusluktan işlem yapılmasının çok ağır olacağına dikkat çekiyor. Bunun önüne geçilmesi için MİT’in ‘kontrollü teslimat’ kapsamında ilgili birimlere bilgi vermesinin yeterli olacağını dile getiriyor.