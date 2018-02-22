MİT'in Sudan'da yakaladığı işadamı: 15 Temmuz'dan sonra pişman oldum

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- SUDAN\'da MİT\'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye\'ye getirilen tutuklu işadamı Memduh Çıkmaz\'ın (54) FETÖ\'den yargılandığı davaya devam edildi. Çıkmaz, mahkemedeki savunmasında, \"15 Temmuz’dan sonra bu cemaatte yer aldığıma pişman oldum” dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı\'nın (MİT) operasyonuyla Sudan\'da yakalanarak Türkiye\'ye getirilen tutuklu işadamı Memduh Çıkmaz\'ın Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu İstanbul\'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Çıkmaz, savunmasında, \"15 Temmuz’dan sonra bu cemaatte yer aldığıma pişman oldum” dedi.

Örgütle 1995 yılında oturduğu apartman dairesinin alt katına taşınan üniversite öğrencileri vasıtasıyla tanıştığını, İlahiyat Fakültesi\'nde okuyan öğrencilere yardımcı olmak için yemek götürdüğünü ve beraber namaz kıldıklarını anlatan Çıkmaz, 2014 yılında örgütün Çorum imamı olarak tanıdığı \'Hamza\' adlı kişinin kendisine, \"Sen artık iyice piştin. Seni mütevelli yapıyorum\" demesiyle haftada iki gün toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

\'CEMAAT, İÇİNDE OLDUĞUM DÖNEMDE ÖRGÜT DEĞİLDİ\'

Örgüte, kurban, burs ve himmet adı altında bağışlarda bulunduğunu, ancak kimseden zorla himmet toplamadığını öne süren Çıkmaz, örgüt toplantılarında genellikle dini içerikli sohbetler yapıldığını söyledi. Çıkmaz, şöyle konuştu:

\"2014 yılının başından itibaren toplantılara katılmadım. Sadece şirketlerimin işleriyle ilgilendim. İyi ve güzel günlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımdan bir anda kopmak çok zor oldu. Ben vatanını ve milletini seven, sözüne itibar edilen, Çorum\'un sayılı işadamlarından biriyim. Birçok kez vergi rekortmeni oldum. 2010 yılında Çorum’da vergi rekortmeni olduğum dönemde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, plaket vermişti. Sudan\'da 6 ay önce tutuklandım. Beni, Türkiye\'deki suçlardan dolayı cezaevine attılar. Üç ay Sudan\'da cezaevinde kaldım. Çok kötü şartlarda kaldım. Ben vejeteryanım. Vücuduma et, et ürünleri ve et suyu girince rahatsızlanıyorum. Arapça bilmediğim için orada derdimi de anlatamadım. Daha sonra beni Türkiye\'ye getirdiler. Ben terörist değilim. Cemaat, benim içerisinde olduğum dönemlerde örgüt değildi.\"

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