MİT'in suç duyurusunda bulunduğu Taraf'a ilk takipsizlik kararı

“Almanya ile Casus krizi” başlıklı haberi nedeniyle MİT'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Taraf Ankara muhabiri Hüseyin Özkaya'yla ilgili soruşturmada 'takipsizlik' kararı verildi.

Taraf gazetesinin haberine göre, MİT’in Taraf ’a yönelik suç duyurularına ilk takipsizlik, İstanbul Anadolu Basın Savcılığı’ndan geldi. İstanbul Anadolu Adliyesi Basın savcılarından Sıddık Ilgar, “Almanya ile Casus krizi” başlıklı haberi nedeniyle MİT’in, hakkında suç duyurusunda bulunduğu Taraf Ankara muhabiri Hüseyin Özkaya için “soruşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verdi.

MİT, bu haberle ilgili suç duyurusunda muhabir Hüseyin Özkaya ile gazete yetkililerinin, 26 yıla kadar hapis cezası gerektiren TCK’nın “savaşa tahrik” ve “iftira” başlıklı maddeleri uyarınca cezalandırılmalarını istemişti.

MİT, şikâyet dilekçesinde, Taraf ’ın bu haberiyle Almanya Başbakan’ı Merkel’i Türkiye ’ye karşı savaş açmaya kışkırttığını savunmuş, dolayısıyla gazeteyi de bir şekilde casuslukla itham etmişti.

Basın özgürlüğüne vurgu

İstanbul Anadolu Basın Savcısı Sıddık Ilgar’ın “soruşturmaya yer yok” kararında basın özgürlüğüne vurgu yapıldı. Kararda, özetle şu ifadeler kullanıldı: “Basın özgürlüğü, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içermektedir. Ancak ifade etmek gerekir ki bu haklar sınırsız değildir ve ancak kullanılmasında sınırlarına uygun davranıldığı takdirde fiili hukuka uygun hale getirebilir. Basın kamu bekçisidir, kamuoyunun gözü kulağıdır, ağır ve hırçın eleştiriler de yapabilir. Yönetenler herkesten daha çok eleştiriye hazır olmalı. Eleştirinin doğası gereği sert ve haşin olması beklenmelidir. Gazetelerin rahatsız edici nitelikte de olsa haber ve yorum yapma hakkı basın özgürlüğü kapsamındaki hakların sınırı içindedir. Taraf ’ın haberleri eleştiri hakkı sınırları içine kalmış, ifade özgürlüğü kullanılmıştır. Taraf ’ın haberlerinde kamu yararı unsuru oluşmuştur. Basın özgürlüğü bilgi edinme, yayma, eleştirme haklarını da içerir.”