MİT'in personel sayısı ilk kez açıklandı

Bugüne kadar gizli tutulan ve ''makul miktarda'' denilen Milli İstihbarat Teşkilatının personel sayısı ilk kez açıklandı. MİT'te 8 bin kişinin görev yaptığı bildirildi.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Milli İstihbarat Kanunu'nda (MİT) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülürken teşkilatın yapısına ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler de verildi. Buna göre MİT her yıl, kamu kurum ve kuruluşlarında gizli bilgiye erişecek şahıslarla ilgili gelen talepler çerçevesinde 250 bin kişinin arşiv araştırması ve güvenlik tahkikatını yapıyor.

MİT'te halen 8 bin civarında personel çalışıyor. Büyük bölümü Ankara Yenimahalle'deki Müsteşarlık ile Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi Bölge Başkanlıklarında görev yapıyor. Yurt dışı üniteleri de olan MİT'in 8 bin personeli arasında tercümanlar ve analistler de yer alıyor. MİT halen 2 bin 473 kişinin telefonunu dinliyor. Dinleme faaliyeti genellikle terörizm ve casusluk faaliyetlerini kapsıyor.

MİT'in 2014 yılı bütçesi de 1 milyar 058 milyon 707 bin lira olarak belirlendi. MİT’in 2013 yılı bütçesi ise 995 milyon 569 bin lira olmuştu. TBMM’den 2014 yılı bütçesi geçerken MİT'in 2015 ve 2016 yılındaki bütçe öngörüleri de belli olmuştu. Buna göre MİT'in 2015 bütçesinin 1 milyar 141 milyon lira, 2016 bütçesinin de 1 milyar 229 milyon lira olması planlanıyor.