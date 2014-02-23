T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT'in personel sayısı ilk kez açıklandı

Bugüne kadar gizli olduğu gerekçesi ile açıklanmayan MİT'in personel sayısı ilk kez açıklandı. Teşkilatta 8 bin kişi çalışıyor

23 Şubat 2014 11:27

Bugüne kadar gizli tutulan ve ''makul miktarda'' denilen Milli İstihbarat Teşkilatının personel sayısı ilk kez açıklandı. MİT'te 8 bin kişinin görev yaptığı bildirildi.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Milli İstihbarat Kanunu'nda (MİT) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülürken teşkilatın yapısına ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler de verildi. Buna göre MİT her yıl, kamu kurum ve kuruluşlarında gizli bilgiye erişecek şahıslarla ilgili gelen talepler çerçevesinde 250 bin kişinin arşiv araştırması ve güvenlik tahkikatını yapıyor.

MİT'te halen 8 bin civarında personel çalışıyor. Büyük bölümü Ankara Yenimahalle'deki Müsteşarlık ile Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi Bölge Başkanlıklarında görev yapıyor. Yurt dışı üniteleri de olan MİT'in 8 bin personeli arasında tercümanlar ve analistler de yer alıyor. MİT halen 2 bin 473 kişinin telefonunu dinliyor. Dinleme faaliyeti genellikle terörizm ve casusluk faaliyetlerini kapsıyor.

MİT'in 2014 yılı bütçesi de 1 milyar 058 milyon 707 bin lira olarak belirlendi.  MİT’in 2013 yılı bütçesi ise 995 milyon 569 bin lira olmuştu. TBMM’den 2014 yılı bütçesi geçerken MİT'in 2015 ve 2016 yılındaki bütçe öngörüleri de belli olmuştu. Buna göre MİT'in 2015 bütçesinin 1 milyar 141 milyon lira, 2016 bütçesinin de 1 milyar 229 milyon lira olması planlanıyor.

ETİKETLER

mitpersonel sayısıkaç kişi çalışıyor8 bin kişidinlememeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24