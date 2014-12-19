'MİT'in Paris'teki PKK cinayetlerinin zanlısı Ömer Güney'e 6 bin Euro ödediğini yazan belge sahteydi'

Oda TV davası kapsamında 375 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Ahmet Şık, "Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda" adlı yeni kitabında, MİT’e ait olduğu ileri sürülen ve PKK'lı Sakine Cansız'ın öldürülmesi için zanlı Ömer Güney’e 6 bin Euro ödendiği iddia edilen bir belgenin sahte olduğunu yazdı. İddiaya göre, belge MİT içinde gerçek süsü verilerek hazırlandı.

Ahmet Şık’ın “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda / AKP-Cemaat İttifakı Nasıl Dağıldı?” adlı yeni kitabı okurlarıyla buluştu. Oda TV’de yer alan habere göre, Şık’ın Postacı Yayınevi’nden çıkan kitabı 3 ana bölümden oluşuyor:

1- Siyasal İslam’ın iktidar yolculuğu

2- Önce ittifak sonra savaş

3- Yolsuzluk ve rüşvet batağında bir iktidar.

Ahmet Şık kitabında “Roboski’den Paris’e” başlığı altında; 9 Ocak 2013'te Paris'te üç PKK'lı kadın Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in öldürülmesinin ardından yaşananlara dair çarpıcı bir iddiayı da aktardı.

Buna göre; 2014 yılının başlarında gündeme gelen bir belgede; MİT’in katil zanlısı Ömer Güney’e 6 bin Euro ödediği iddia ediliyordu.

Gazeteci Ahmet Şık, “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda “ adlı yeni kitabında bu sorunun yanıtına yer verdi. Şık kitabında şunları yazdı:

“(…) Yapılan incelemelerde belgenin gerçekten de MİT’in kullandığı filigranlı kâğıtla düzenlendiğini kanıtlandı. Yani teşkilatın yazışma usulleri ve yazı karakterine uygun bir şekilde ve aynı filigranlı kâğıtlar kullanılan belge MİT içinde hazırlanmıştı. Bu konuda şüphe yoktu. Ancak iddiaya göre belge gerçek görüntüsü verilerek MİT’in içinden birileri tarafından hazırlanmıştı. (…)”

İşte kitaptan ilgili bölüm:

“(…) Ancak en çarpıcı gelişme ses kayıtlarının yayınlanmasının ertesi günü ortaya çıkan ve MİT’e ait olduğu öne sürülen bir belgeydi. Sol gazetesine gönderilen belgede Güney’e MİT tarafından PKK kurucularından Sakine Cansız’a yönelik suikast düzenlemesi için 6 bin Euro verildiği yazıyordu. Belgede, MİT Daire Başkanı Uğur Kaan Ayık ile üç yetkilinin imzası bulunuyordu. Gizli ibareli arz notu başlıklı, konu kısmında “Sara Kod Sakine Cansız” yazılı belge, suikasttan sonra Ömer Güney’in aracında bulunan pasaportundaki bilgilere göre Türkiye ziyaretleri ile çakışan 18 Kasım 2012 tarihini taşıyordu. “KONGRA-GEL (PKK) KCK’nın FRANSA/Paris’teki faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ayrıca üst düzey örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi” diye yazan belgede Cansız’ın Paris’e gidişi ile ilgili “Lejyoner” kod adlı MİT ajanının verdiği bilgi notları paylaşılarak, önceden belirlenen girişimlerin gerçekleştirilmesi talep ediliyordu. Belgeye göre, “Kaynak, tarafımızla görüşmek üzere ülkemize son gelişinde, AVRUPA’daki örgüt hedeflerine yönelik saldırı/ sabotaj/suikast tarzı operatif imkân/kabiliyetleri çerçevesinde belirlenen kişilere yönelik hazırlık yapması, çalışma esnasında gerekli ekipmanı temin etmesi, tarafımızla gerçekleştirdiği her türlü haberleşmeye azami derecede özen göstermesi yönünde talimatlandırılmış” denilerek yapılacak girişimlerin anlatıldığı belgede olası harcamalar için 6 bin Euro ödeme yapıldığı yazılıydı. Belgenin altında yer alan isimlerin ise şube müdürü O. Yüret, Daire Başkanı; U. K. Ayık, Başkan yardımcısı S. Asal, Başkan H. Özcan adlı MİT yöneticileri olduğu belirtiliyordu. Yapılan incelemelerde belgenin gerçekten de MİT’in kullandığı filigranlı kâğıtla düzenlendiğini kanıtladı. Yani teşkilatın yazışma usulleri ve yazı karakterine uygun bir şekilde ve aynı filigranlı kâğıtlar kullanılan belge MİT içinde hazırlanmıştı. Bu konuda şüphe yoktu. Ancak iddiaya göre belge gerçek görüntüsü verilerek MİT’in içinden birileri tarafından hazırlanmıştı. Ve Ömer Güney’ye iki MİT’çiye ait olduğu öne sürülen konuşma kayıtlarıyla birlikte bu gerçek süsü verilmiş belgeyi de kim ya da kimlerin hazırladığına ilişkin teşkilat içinde bir soruşturma yürütülüyordu. (…)”