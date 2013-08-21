MİT'in odasında böcek aradığı hakim, MİT görevlisi aleyhindeki davada beraat kararı verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerinin, teşkilatın iki numaralı ismi, Müsteşar Yardımcısı M.D’nin “kaynağını izah edemediği mal varlığı”na ilişkin davasına bakan hâkimin odasında gizlice böcek yani dinleme cihazı araması yaptığı ortaya çıktı. Aramanın hemen ardından M.D’nin tahliye edilmesi dikkat çekti. Adliye kaynakları, “Arama işleminin gizlilikle gerçekleştirilmesi ve ardından beraat kararının çıkması, MİT yetkililerinin arama bahanesiyle odaya böcek yerleştirmiş olabilecekleri şüphesini doğurdu. Söz konusu hâkimin özel hayatına dair bazı söylentiler vardı” dedi. Yapılan aramanın yasal olmadığı ifade edilirken, bu tür bir işlemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın izni olmadan yapılamayacağı dile getiriliyor.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, hakkında “gerçeğe aykırı mal bildirimi” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla dava açtığı MİT Müsteşarı Fidan’ın yardımcısı M. D’nin yargılanmasına Ocak ayında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Arama yapıldı, beraat geldi

Başsavcılık, elektronik ortamda gönderilen ihbar üzerine, “iddianın göreviyle ilgili olmaması nedeniyle” Başbakanlık’tan izin almaksızın soruşturma yaptı. Savcılık, hazırladığı iddianameyi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme de, “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Savcılığın hazırladığı iddianamede, 2006-2012 yılları arasında, bir milyon 432 bin lira para harcadığı, toplam gelirinin bu rakama yaklaşmadığı ileri sürülen M. D.’nin, “mal varlığını açıklayamadığı”nı belirtilerek hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası verilmesi, memurluktan men edilmesi talep edildi.

İddianamenin bilirkişi raporunda, M.D.’nin ailesinin de mal varlığı incelendi ve “şüphelinin kızı N.D.’nin, 751 bin TL’lik kaynağını açıklayamadığı harcaması olduğu” kaydedildi.

Yargılamadaki bu tuhaflıkların üstüne, adli çevrelerde skandal olarak değerlendirilen bir gelişme yaşandı. MİT yetkilileri, Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi yetkililerinden izin almadan, davayı gören hâkimin odasında, o mahkemede yargılanmakta olan M.D.’nin avukatı D.G. ile birlikte gizlice böcek araması yaptılar.

M.D. daha sonra ise, odasında böcek arama işlemi yapılan Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi tarafından 18 temmuzda beraat ettirildi. Yapılan gizli duruşmalar sonucunda M.D. hakkında verilen beraat kararına Cumhuriyet Savcısı Mehmet Taştan itiraz etti. Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığı’na sunulmak üzere Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazılan 18 Temmuz tarihli itirazda, “kanuna aykırı bulunduğundan kararın bozulması” talep edildi.

Hem hâkimler hem de savcılar endişe içinde

Böcek arama olayı, Ankara Adliyesi’nde görev yapan hâkim ve savcılarda, “Odada sadece arama mı yapıldı, yoksa arama bahanesiyle böcek mi yerleştirildi? Başka odalara da gizlice girilerek böcek yerleştirilmediğini kim garanti edebilir” endişelerine neden oldu. Taraf ’a değerlendirmede bulunan adliye kaynakları şunları söyledi: “Bu uygulamanın, yargı güvenilirliğine, adaletin tarafsızlığı ilkesine gölge düşüreceği kuşkusuz. MİT’in yasalara aykırı yaptığı böcek aramasını, başka devlet kurumlarında yapıp yapmadığı şüphesi oluşmaktadır. Gerek Hakan Fidan, gerekse Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in tüm kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmasını ve ucu kime dokunursa dokunsun, konunun aydınlatılmasını bekliyoruz. Bu konu aydınlığa kavuşturulmadığı takdirde, başta M. D’nin davası olmak üzere diğer MİT mensuplarının soruşturma dosyaları da şaibeli hâle gelecek.”