MİT'in Öcalan'a sunduğu 5 şarta 'ev hapsi' karşılığı

T24 - İmralı’da Öcalan’la görüşen üç MİT yetkilisi, demokratik özerklik talebinin devletin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatıp “Karayılan ve lider kadro Avrupa’ya geçsin” dedi

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın geçen hafta MİT’ten gelen üç kişilik bir heyetle görüştüğü öne sürüldü. İddiaya göre, MİT heyeti Öcalan’dan ateşkesin en az seçime kadar sürmesini, sert açıklama yapmamasını, Murat Karayılan başta olmak üzere PKK’nın lider kadrosunun Avrupa’ya gitmesini istedi. Seçimden sonra bir genel af olacağını, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulacağını söyleyen heyet “Yalnız bize ‘Demokratik Özerklik’ talebiyle kesinlikle gelmeyin” dedi. Öcalan ise bütün bu taleplerin yerine gelmesi için kendisinin ev hapsine alınmasını istedi.



Kırmızı çizgi özerklik

PKK’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Abdullah Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüşen üç MİT görevlisinin şu taleplerde bulunduğu öne sürüldü:

» Seçime kadar ne olursa olsun eylemsizlik devam etsin, silahı bırakın.

» Kandil’i etkisizleştirin.

» BDP’nin şahin kanadı da sesini çıkartmasın, demokratikleşme sürecine katkı sunsun.

» Siz de sert açıklamalar yapmayın

» Başta Murat Karayılan olmak üzere örgütün üst düzey yöneticileri, Avrupa ülkelerine gitsin, teslim olması gerekenler varsa da gelsin teslim olsunlar. Haziran 2011 seçimlerinden sonra genel af çıkacak.

» Daha kısa süreçte Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulacak.

» Ancak bize kesinlikle demokratik özerklik talebiyle gelinmesin. Bu konu kırmızı çizgidir.



Ev hapsi çok önemli

MİT ekibinin taleplerini dinleyen Abdullah Öcalan’ın ise bu taleplerin gerçekleşmesi için öncelikle kendi koşullarının düzeltilmesini istediği öne sürüldü. Süreci sağlıklı takip edebilmek için kendisine televizyon verilmesini de isteyen Öcalan “Ben örgüte gerekli talimatları veririm. Örgüt bana bağlıdır. Ancak onlarla tam anlamıyla sağlıklı bağlantı kurmam için benim ev hapsine alınmam lazım. Karşılıklı diyalog ortamının devam etmesi için çaba gösterilmesini savunuyorum, bu yönde de çaba göstermeye devam edeceğim” dedi.