'MİT’in kozmik belgeleri Oda TV’den çıktı'

T24 - Ergenekon’a MİT de dahil oldu. Oda TV’den çıktığı öne sürülen MİT’in kozmik belgelerinin Soner Yalçın’a Kaşif Kozinoğlu tarafından verildiği, Hanefi Avcı’nın kitabının yazımına Soner Yalçın ve dün gözaltına alınan gazetecilerden yardım ettiği öne sürüldü.







Vatan gazetesinin haberine göre; operasyonla ilgili ilginç detaylar ve iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Oda TV’ye geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonda, binlerce CD, dijital veri ve binlerce sayfalık belgeye el konulmuştu.

Soner Yalçın ve iki çalışma arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oda TV’de yapılan aramalarda MİT’e ait olduğu belirlenen ve kozmik odalarda tutulması gereken bazı bilgi ve belgelere de ulaşıldı.



"Belgeleri Kozinoğlu verdi"

İddiaya göre, bu kozmik belgeler Soner Yalçın’a MİT Asya Masası Şefi Kaşif Kozinoğlu tarafından verildi. Bunun üzerine savcı Öz, Kozinoğlu’nun yakalanması ve evinde arama yapılması talimatını verdi.



"Kara ve gri propagada"

Oda TV’den çıkan belgelere ve iddialara göre, Devrimci Karargah davasından tutuklanan Hanefi Avcı’nın yazdığı, “Haliç’teki Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” isimli kitabında yer alan “Cemaat” bölümünü Soner Yalçın yazdı. Hanefi Avcı’nın kitabın yazımında gazetecilerden yardım aldığı öne sürüldü. Oda TV’ye ait bilgisayarların bir tanesinde, silinmiş dosya olarak “Ulusal Medya 2010” isimli bir belge bulundu. Bu belgede 2011 Haziran ayında yapılması planlanan Milletvekili Genel Seçimleri’nin hedef alınacağı, bu seçim öncesinde “Kara ve Gri” propaganda yapılması planlandığı ileri sürüldü.



Şık'ı 'İmam'ın Ordusu' mu yaktı?

Hanefi Avcı’nın kitabının da, kara propaganda kapsamında yayınlandığı iddia edildi. Oda TV baskınında yapılan aramada Ahmet Şık’ın polis-cemaat ilişkilerini ele alan ve basımı henüz yapılmayan kitabının (İmamın Ordusu) taslakları bulunmuştu. Ahmet Şık, kitap taslağını sadece yayıncısı ile avukatına verdiğini, Oda TV’nin bilgisayarına nasıl gittiğini bilmediğini söylemişti. Bu kitabın da kara propaganda kapsamında çıkarılmasının planlandığı, cemaatle ilgili bazı bölümlerine Soner Yalçın’ın müdahale ettiği öne sürüldü.



"Uzun'a kitap yazacaklar"

Avcı’nın kitabının ses getirmesi üzerine, Soner Yalçın ile Ahmet Şık’ın cemaatle ilgili yeni bir kitap hazırlığı yaptığı (İmamın Ordusu dışında), bu kitabı da eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adına “Hatıraları” olarak yayınlamayı planladığı iddia edildi. Kara propaganda kapsamında, Oda TV’deki belgeler arasında, onlarca kitap taslağı olduğu da öne sürüldü.



"Özel kurye" iddiası

Ergenekon kapsamında telefonları dinlenen Yalçın Küçük’ün Soner Yalçın’ı arayarak toplumda kaos yaratacak nitelikte haber yapmasını istediği belirlendi. Bunun üzerine Soner Yalçın ve arkadaşlarının da telefonları dinlemeye alındı. Ancak son dönemlerde Küçük’ün telefonla görüşmeyi, internet üzerinden haberleşmeyi yasakladığı, haberleşmek için kendisine bağlı olarak çalışan “Ders grubu” öğrencilerini kurye olarak kullandığı iddia edildi.