MİT'in Kosova'da operasyonla Türkiye'ye getirdiği 6 'FETÖ' şüphelisi tutuklandı

MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve “Uluslararası casusluk" gerekçeleriyle tutuklandı.



MİT'in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye özel uçakla getirilen FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün sabah İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, 6 şüpheliyi, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği", "Uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 6 şüpheli "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Uluslararası casusluk" gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki ülke arasında krize neden olmuştu

Kosova'da altı Türk vatandaşının MİT tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmesi iki ülke arasında krize neden olmuştu. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, kendisinden habersiz yapıldığını söylediği gözaltı ve iade operasyonu sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin ayrı bir soruşturma başlattırmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratı tarafından "dayanışma içerisinde" yapıldığını söylemişti.

Erdoğan, Haradinaj'ın Kosova İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden almasını sert dille eleştirmişti. "Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum" demişti.

Haradinaj' “Kimse çıkıp da Kosova’dan bu şekilde adam kaçıramaz, bu bir çeşit hırsızlıktır” sözleriyle tepki gösterirken ‘kaçırma’nın ardından başlatılan soruşturmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği öfkeli tepkiye şaşırdığını ifade etmişti.

Türk vatandaşlarının kendi bilgisi dışında ‘apar topar’ sınırdışı edildiğini kaydeden Haradinaj, içişleri bakanı ve istihbarat dairesi başkanının görevlerine son vermiş ve soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan Haradinaj’ın bedel ödeyeceğini, iki yetkilinin görevlerini yaptığını, kovulmalarının ise tarihi bir hata olduğunu söylemişti.