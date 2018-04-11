MİT'in Kosova'da gözaltına alarak Türkiye'ye getirdiği 6 'FETÖ' şüphelisi adliyede!

MİT'in Kosova'da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 'FETÖ' şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İki ülke arasında krize neden olmuştu

Kosova'da altı Türk vatandaşının MİT tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmesi iki ülke arasında krize neden olmuştu. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, kendisinden habersiz yapıldığını söylediği gözaltı ve iade operasyonu sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin ayrı bir soruşturma başlattırmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratı tarafından "dayanışma içerisinde" yapıldığını söylemişti.

Erdoğan, Haradinaj'ın Kosova İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden almasını sert dille eleştirmişti. "Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum" demişti.

Haradinaj' “Kimse çıkıp da Kosova’dan bu şekilde adam kaçıramaz, bu bir çeşit hırsızlıktır” sözleriyle tepki gösterirken ‘kaçırma’nın ardından başlatılan soruşturmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği öfkeli tepkiye şaşırdığını ifade etmişti.

Türk vatandaşlarının kendi bilgisi dışında ‘apar topar’ sınırdışı edildiğini kaydeden Haradinaj, içişleri bakanı ve istihbarat dairesi başkanının görevlerine son vermiş ve soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan Haradinaj’ın bedel ödeyeceğini, iki yetkilinin görevlerini yaptığını, kovulmalarının ise tarihi bir hata olduğunu söylemişti.