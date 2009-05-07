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MİT'in bitişiğinde esrarengiz kemik parçaları

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde MİT binasının bitişiğindeki inşaatın temel kazılırken çok sayıda kemik ve yanık bir çift ayakkabı bulundu.

07 Mayıs 2009 03:00

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde MİT binasının bitişiğindeki inşaatın temel kazılırken çok sayıda kemik ve yanık bir çift ayakkabı bulundu. Arsa sahibinin bilgi vermesi üzerine gelen savcılık çevrede inceleme başlattı.

Doğubayazıt İlçesi çıkışındaki Sarıgöl Mahallesi'nde uzun süreden bu yana askeri alan olarak kullanılan 2 dönümlük arsa, sahibi Ahmet Alkan tarafından mahkeme kararı ile alındı. MİT binasının bitişiğindeki bir bölüm araziye bugün iş makinelerini sokarak inşaat yaptırmak üzere temel kazısı başlatıldı. Kazı sırasında çok sayıda kemik ve yanmış bir çift ayakkabı bulundu. Arsa sahibinin bilgi vermesi üzerine polis kazıyı durdurdu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Gün yüzüne çıkan kemik ve yanık ayakkabılar numaralandırılarak poşetlere konuldu. Toplanan kemiklerin Adli Tıp'daki incelenmesi sonunda insan ya da hayvana mı ait olduğu kesinlik kazanacak. Yetkililer, olayla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirtti.

Haberin duyulması üzerine Doğubayazıt DTP İlçe Başkanı Yusuf Sögüt, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda avukat çalışmaları yakından takip etti. (DHA)

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